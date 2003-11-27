ماموريت تاريخي ما آباد كردن شهر بدون اتلاف وقت است

به گزارش خبر نگار اجتماعي مهر دكتر محمود احمدي نژاد امروز در حاشيه ديدار با شهروندان منطقه 3 تهران افزود: وظيفه ما در اين دوره اين است كه ضمن جلوگيري از هر گونه تخلف از قوانين بدون اتلاف وقت و منابع شهر به بازسازي و رفع مشكلات شهروندان بپردازيم تا هر چه زودتر به يك شهر پيشرفته و زيبا دست يابيم .

وي ادامه داد: براي اجراي هرچه بهتر اين وظيفه از تمام همكاران خود در شهرداري خواسته ايم تا از هر اقدام حاشيه اي كه رسيدن به اين هدف را خدشه دار مي كند پرهيز كنند و به خصوص از وارد شدن به صحنه هاي سياسي و تكراري كه اصل سازندگي و خدمت رساني را با مشكل مواجه مي كند بپرهيزند.

وي اضافه كرد : وارد شدن به فضاهاي سياسي مثل يك ميكروب مخرب عمل مي كند و به فضاي سالم كاري به شدت آسيب وارد مي كند، ما همان طور كه قبلا گفته ايم رقيب هيچ گروه سياسي نيستيم و همه مردم تهران را ولي نعمت خود مي دانيم و از هركاري براي خدمت رساني بهتر به آنان دريغ نمي كنيم .

وي گفت : گرچه عده اي افراد پر توقع و زياده خواه اصرار دارند امكانات شهرداري مطابق ميل آنان باشد اما با قاطعيت در مقابل اين افراد مي ايستيم و تلاش مي كنيم امكانات شهرداري در اختيار هيچ گروه و دسته خاصي قرار نگيرد.

دكتر احمدي نژاد تصريح كرد : همكاران ما عهد كرده اند در اين راه دشوار از كم لطفي ها و فشارها خسته نشوند ، تنها شعار ما كار كردن بدون توقع براي مردم است ، بايد همه بسيج شويم تا مسائلي مانند ترافيك را كه سالهاست به عنوان يك مشكل اساسي حل نشده در اين شهر خود نمايي مي كند حل كنيم .

وي افزود: همكاران و مسئولان شهرداري بر اساس ميثاق مديران اين نهاد بايد به اين شرايط پايبند باشند و در صورتي كه يكي از مديران شهرداري از اين ميثاق سرپيچي كند ديگر همكار شهرداري نخواهد بود .

شهردار تهران ادامه داد :در سال خدمت رساني به مردم علاوه بر اجراي طرحهاي عمده و اساسي مانند احداث پلها و بزرگراهها ، تقاطعهاي غيرهمسطح، از تمام شهرداري هاي مناطق خواسته ايم تا قبل از دهه فجر بيست و پنجمنين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي حداقل 25 طرح كوچك و بزرگ خدماتي و عمراني را در منطقه خود آغاز و به پايان برسانند.

وي افزود : اكنون همه شهرداري هاي مناطق طرحهاي اجرايي خود را ارائه كرده اند و در برخي از مناطق حتي بيش از 25 طرح مختلف پيشنهاد شده است بنابراين تا قبل از دهه فجر امسال حداقل 525 طرح خدماتي و عمراني در21 منطقه تهران اجرا مي شود.

وي همچنين با اشاره به فضاهاي موجود در تپه هاي عباس آباد گفت : تپه هاي عباس آباد براي توسعه فضاهاي فرهنگي و فضاي سبز در نظر گرفته شده است و براساس طرحهاي موجود و با توجه به مشكل آلودگي هواي اين منطقه اين بخش از شهر تهران مي تواند به عنوان ريه هاي تنفسي تهران ، نقش مهمي در كاهش آلودگي هوا داشته باشد .

دكتر احمدي نژاد افزود : با توجه به اهميت اين زمينها گروهي از مشاوران با تجربه انتخاب شده اند تاضمن بررسي طرحهاي قديم اين منطقه طرحهاي جديدي را براي ايجاد فضاي سبز و نيز احداث مجموعه هاي فرهنگي در اين منطقه ارائه كنند.

وي ادامه داد: نبايد اين منطقه و مناطق مركزي تهران محل تجمع اداره ها و نهادهاي دولتي باشد ، توزيع خدمات اداري در تهران بايد يكنواخت باشد به خصوص وزارتخانه ها وسازمانهايي كه با عموم مردم كشور سر وكار دارند بايد به حاشيه شهر و كمربندي ها منتقل شوند تا هم تمام مردم كشور بتوانند به راحتي به آنها دسترسي داشته باشند و هم از مشكلات عمده ترافيكي تهران كاسته شود.

وي با اشاره به گروه مشاوران جوان شهرداري گفت : جوانان در طول سالهاي انقلاب چه در سالهاي مبارزه براي پيروزي انقلاب و چه در دوران دفاع مقدس همه تلاش خود را براي حفظ استقلال ، فرهنگ و اصالت ايران به كار گرفتند و اكنون نيز تنها با حضور جوانان پر نشاط و با اعتماد به آنان مي توانيم براي پيشرفت و آباداني كشور گامهاي موثر برداريم .

وي افزود : شهرداري تهران به منظور استفاده از توان و نيروي جوانان گروهي از نخبگان و متخصصان جوان را به كار گرفته است تا علاوه بر آنكه خود آنان با كسب تجربه در شهرداري براي تصدي مسئوليتهاي بزرگتر آماده مي شوند زمينه ارتباط بيشتر و نزديكتر با ساير جوانان مبتكر و توانمند فراهم شود.

شهردار تهران همچنين گفت: من قبل از آنكه شهردار تهران باشم يك دانشگاهي هستم به همين علت به مسائل موجود در دانشگاهها حساسيت ويژه دارم و تلاش مي كنم ضمن استفاده از توان دانشجويان و نخبگان دانشگاهها براي رفع مسائل و مشكلات آنان در حد امكانات شهرداري كمك كنم .

وي ادامه داد: دانشگاههاي ما به خصوص خوابگاههاي دانشجويي كه محل زندگي موقت دانشجويان ساير شهرستانهاست با مشكلات و كمبودهاي فراوان رو به رو هستند به همين علت با وجود آنكه رسيدگي به مسائل دانشجويان جزو وظايف شهرداري نيست به علت اهميتي كه اين قشر از شهروندان براي ما دارند از هرگونه تلاش براي افزايش رفاه آنان كوتاهي نمي كنيم .

وي افزود: همه كساني كه در شهر تهران زندگي مي كنند حتي به طورموقت، جزو شهروندان تهران محسوب مي شوند به خصوص دانشجويان كه امانتهايي هستند كه خانواده هاي آنان براي تحصيل علم ودانش آنان را به شهر تهران كه محل تجمع دانشگاههاي كشور است فرستاده اند.

دكتر احمدي نژاد اضافه كرد : خوابگاههاي دانشجويي در تهران به خصوص خوابگاههاي دختران به شدت با كمبود امكانات رفاهي و تفريحي رو به رو هستند و در بازديدهايي كه گروه مامور از شهرداري از برخي مجموعه هاي خوابگاهي داشته اند و نيز در گفت و گو با نمايندگان دانشجويان برخي از اين كمبودها آشكار شده كه اميدواريم بتوانيم در حد توانايي و امكانات خود براي كاهش اين كمبودها اقدامات موثري انجام دهيم .