اصلاح نظام بانکی کشور از دغدغه های اساسی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اظهارداشت: اجرای بانکداری اسلامی و قانون بانکداری بدون ربا نیز مورد تاکید بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بوده و مورد درخواست فعالان عرصه اقتصادی کشور نیز قرار داشته است.
وی با بیان اینکه به دستور امام راحل قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 به تصویب مجلس رسید و از سال 62 اجرایی شد افزود: یکی از سختترین کارهای در عرصه فعالیتهای اقتصادی مبارزه با ربا و رباخواری است بنابراین مطالعه در سیستم بانکی و ربازدایی از آن بایسته پیوسته به انجام برسد.
موسویان گفت: با همکاری بانکهای مختلف دولتی و بخش خصوصی آسیبشناسی از فعالیتهای ربوی بانکها آغاز میشود و خوشبختانه برخی بانکها آسیبشناسی از فعالیتهای شبهه دار خود را آغاز کردهاند و سلسله آموزشهایی را به کارکنان و مشتریان خود ارائه میدهند که بانک مهر اقتصاد به عنوان یک بانک ارزشی از جمله آنهاست.
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت آذربایجان غربی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه حکومت اسلامی وظیفه دارد احکام الهی را در بانکداری پیاده کند افزود: از منظر دین مبین اسلام حلال و حرام تا قیامت حلال و حرام است و احکام آن همیشگی است و هیچ حلالی تا ابد حرام نشده و حرامی نیز حلا نخواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین عسگر فعال آذر ادامه داد: روایاتی زیادی در باب تحریم ربا آمده که از جمله آنها این است که یک درهم ربا از هفتاد زنا که در بیت الله احرام و با محارم صورت گرفته باشد بدتر است.
وی با اشاره به سیستم بانکی در کشورهای پیشرفته افزود: در سیستمهای بانکی روزآمد دنیا بعضاً در مقابل سپردهگذاری به جای سود و بهره حتی هزینه نیز دریافت میشود و به جای پرداخت سودهای کلان، کارمزد میگیرند چراکه در این کشورها حمایت از سرمایه گذاری به صورت روزآمد انجام میشود.
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت آذربایجان غربی گفت: در منابع اسلامی هشدار جدی در مورد غبار ربا در آخرالزمان تکرار شده است و باید بررسی کنیم که خدای نکرده در جمهوری اسلامی به این آسیب دچار نشده باشیم.
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