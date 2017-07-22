به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی‌زاده‌هاشمی عصر شنبه در آئین افتتاح مرکز تصویربرداری خدمات درمانی گرمسار ضمن تشریح برنامه‌های طرح تحول نظام سلامت، بیان کرد: یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم ادامه این طرح خواهد بود اما باید در نظر داشت که تحقق برنامه‌های آن در کشور با کمک مسئولان، نخبگان و استادان دانشگاه‌های علوم پزشکی شدنی است.

وی افزود: برای افزایش سطح رفاه در جامعه نیازمند کمک همه قوای کشور هستیم، بنابراین نباید در زمین دشمن بازی کنیم.

دولت به تعهدات خود درزمینهٔ بهداشت و درمان عمل کرد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابیان اینکه بدشانسی دولت یازدهم در بخش اقتصاد بود ولی علیرغم کاهش درآمدها، دولت به تعهدات خود درزمینهٔ بهداشت و درمان عمل کرد، ابراز داشت: عوامل متعدد ازجمله طولانی شدن تحریم‌ها و مشکلات فروش نفت درآمدهای دولت را کاهش داد ولی این موارد باعث نشد که درروند بهداشت و درمان خللی وارد شود لذا خواست خداوند بر این بود تا خدمات سلامت تداوم داشته باشد.

قاضی‌زاده‌هاشمی بابیان اینکه دولت یازدهم به مقوله بخش خدمات نگاه ویژه‌ای داشت، افزود: قانون‌گذاران در قانون‌گذاری مسیر خودشان را طی می‌کنند اما در عمل و اجرا می‌گویند به‌گونه‌ای دیگر کارکنید.

وی بابیان اینکه نمایندگان مجلس باید به بخش بهداشت کمک کنند، ابراز داشت: نمایندگان مجلس باید با حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه بهداشت به وزارت درمان کمک کنند و برای بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران در حوزه سلامت اختیارات به هیئت‌وزیران داده‌شده است اما در سایر حوزه‌ها صنفی تصمیم می‌گیرند که دراین‌بین تصمیم‌گیری وزیر در حوزه سلامت به‌تنهایی راهگشا نیست.

قانون در حمایت از بخش خصوصی حوزه سلامت باید اصلاح شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با تأکید بر اینکه قانون در حمایت از بخش خصوصی حوزه سلامت باید اصلاح شود، تصریح کرد: درصورتی‌که از سرمایه‌گذاران حمایت نکنیم نتیجه سرکوب، عدم توسعه و تأثیر در سلامت و دامن زدن به رفتارهای خلاف قانون است.

قاضی‌زاده‌هاشمی افزود: برای آنکه بخش خصوصی حضور پررنگ‌تری داشته باشد باید قوانین اقتصادی برای این بخش تعریف و در سایر بخش‌ها نیز باید در حوزه سلامت از سرمایه‌گذاران حمایت شود.

وی بابیان آنکه تعداد متخصصان حوزه سلامت در شهر گرمسار نسبت به چهار سال قبل رشد دو برابری داشته است، ابراز داشت: تغییرات جدی در این شهر به وجود آمد که این امر مطلوب اما ناکافی است و باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: دانشکده علوم تغذیه و غذایی آرادان تأسیس و رشته‌های مختلفی برای آن پیش‌بینی‌شده است که باید گفت ازنظر درمانی هرچه شهرهای کوچک فنی‌تر شوند برای پایتخت کمک بزرگی خواهد بود.