مرکز گذری کاهش آسیب معتادان موادمخدر در خمین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله شاه محمدی روز شنبه در حاشیه چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان مرکزی در سال جاری، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان خمین دارای دانشکده علوم پزشکی است، با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، مقر شد که یک مرکز گذری کاهش آسیب معتادان به مواد مخدر(دی- آی-سی) در این شهرستان فعال شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی ضمن بیان اینکه در این جلسه اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با مواد مخدر و کارهای پیشگیرانه در شهرستان های خمین و آشتیان گزارش شد، افزود: از دیگر مصوبات چهارمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان این بود که مقرر شد در خصوص افزایش اعتبارات فرهنگی حوزه مبارزه با مواد مخدر شهرستان آشتیان، نسبت به فعالیت های ویژه ای که در سال گذشته در زمینه دانشگاهی داشتند، مساعدت شود.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: در زمینه ارتقای امکانات و مراکز درمان اعتیاد در شهرستان های استان نیز پیگیرهای لازم در ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور صورت گرفته است.

شاه محمدی بیان داشت: در خصوص بودجه درمانی مربوط به مواد مخدر سه شهرستان آشتیان، تفرش و فراهان هم اعتباراتی از ستاد اخذ شده که میزان و نحوه هزینه کرد آن در اسرع وقت به فرمانداران شهرستان های مذکور اعلام خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی تصریح کرد: تلاش داریم به نحوی برنامه ریزی کنیم که دست پلیس در روند مقابله با مواد مخدر باز باشد و از سوی دیگر فاصله میان دستگیری و بهبود و درمان معتادان کاهش یابد.

گفتنی است در این جلسه همچنین ازسوی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گزارش جامعی از فعالیت کارزار ماده مخدر «گل» که توسط بهزیستی استان برای اولین بار در کشور به صورت پایلوت به انجام رسیده، ارائه شد.