نظارت بر استخرهای شنا افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر، حسن فخرایی در جلسه آموزشی مدیران استخرهای شنا گفت: با توجه به حساسیت نگهداری استخرهای شنا مدیران آنان در شهرستان بوشهر تحت آموزش نظارتهای بهداشتی قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: بایستی بازرسان بهداشت محیط علاوه بر آموزش در صورت وجود نواقص بهداشتی اقدامات قانونی لازم را به عملآورند.
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر عنوان داشت: نظارت بهداشتی بر استخرها علاوه بر ویژگی بهداشتی ازنظر کیفیت ظاهری و جنبههای زیباییشناختی حائز اهمیت بوده و گرچه آب استخرها به مصرف شرب نمیرسند اما به دلیل تماس با بدن و یا بلع اتفاقی آب، در صورت آلودگی موجب انتقال بیماری به شناگران میگردد.
فخرایی با بیان اینکه اندازهگیری PH و کلر، اقدام مؤثری در جلوگیری از ابتلا به انواع بیماریهای مرتبط با استخر دارد، افزود: اندازهگیری منظم و صحیح PH و کلر باقیمانده بر آزمایشهای باکتریولوژی و همچنین اطمینان از عملکرد صحیح دستگاههای فیلتراسیون میتواند اقدام مؤثری در جلوگیری از ابتلا به بیماریها باشد.
