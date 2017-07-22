مشاور امور هنری رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، سابقه و صلاحیت های هنری، به موجب این حکم، جنابعالی را به سمت «مشاور امور هنری رییس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی» منصوب می کنم.

رجاء واثق دارم با اتکا به خداوند متعال و پشتوانه تجربیات ارزنده پیشین در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

حامد عنقا نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینما و تلویزیون است که در کارنامه خود سمت مشاور و دبیر کارگروه هنر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت را نیز دارد.

وی که در حال حاضر مجموعه «پیکسل» را برای شبکه نمایش خانگی طراحی و تهیه کرده است در مطبوعات نیز سابقه فعالیت داشته است.