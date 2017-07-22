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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۰۴

با حکمی ولایتی؛

مشاور امور هنری رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد منصوب شد

مشاور امور هنری رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد منصوب شد

علی اکبر ولایتی طی حکمی حامد عنقا را به سمت مشاور امور هنری رئیس هیات موسس و هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، سابقه و صلاحیت های هنری، به موجب این حکم، جنابعالی را به سمت «مشاور امور هنری رییس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی» منصوب می کنم.

رجاء واثق دارم با اتکا به خداوند متعال و پشتوانه تجربیات ارزنده پیشین در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

حامد عنقا نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینما و تلویزیون است که در کارنامه خود سمت مشاور و دبیر کارگروه هنر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت را نیز دارد.
وی که در حال حاضر مجموعه «پیکسل» را برای شبکه نمایش خانگی طراحی و تهیه کرده است در مطبوعات نیز سابقه فعالیت داشته است.

کد مطلب 4038183

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