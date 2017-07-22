باید برای صرف اعتبارات مدارس مدیریت لازم را داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی عصر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: باید وضع موجود را به بهترین نحو ممکن مدیریت کنیم؛ با نیازهای بسیار زیادی در استان در مقابل منابع بسیار محدودی مواجه هستیم. بنابراین باید صرف اعتبارات را با مدیریت صحیح و اولویت بندی داشته باشیم.

وی افزود: برخی پروژه های مدرسه را به دلیل عدم پرداخت حق انشعاب به بهره برداری نمی رسانند و یا اینکه برخی مدارس به دلیل نداشتن سرویس بهداشتی افتتاح نمی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان تصریح کرد: وقتی این مدارس آماده افتتاح هستند پس باید نیازسنجی ها را داشته و اول کار آنها را به سرانجام برسانیم و بعد پروژه ساخت مدارس جدید را تدوین کنیم.

حاجتی با تأکید بر اینکه با توجه به محدودیت منابع باید تصمیم گیری های صحیح داشته باشیم، گفت: زمانی بیش از ۹۰ درصد اعتبارات هزینه ای در استان ها در آموزش و پرورش بود بنابراین خروجی و عملکرد آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه عریض و طویل خیلی مهم است.

وی بیان کرد: ۲۰ تا ۲۵ درصد اعتبارات عمرانی کشور را به ساخت و ساز مدارس می دهیم و باید مدیریت لازم را برای صرف این اعتبارات داشته باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اشاره به اینکه تصمیمات مختلف ما تبعات خاص خود را نیز دارند، بیان کرد: باید خروجی های کار خود را بر اساس نیازمندی های جامعه ساماندهی کنیم.

حاجتی در پایان با تأکید بر اینکه باید استعدادیابی لازم را در مدارس انجام دهند، یادآور شد: باید بازنگری در آموزش و پرورش و شناسایی استعدادها و توانمندی های دانش آموزان داشته باشیم.

۵۰ مدرسه آماده افتتاح بدون انشعابات آب، برق و گاز

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خوزستان نیز در این جلسه بیان کرد: یکی از تمهیدات لازم برای پیش بینی مسئله اعتبارات است؛ با وجود گذشت یک سوم از سال جاری هنوز یک ریال اعتبار برای تعمیر و تجهیز مدارس اختصاص داده نشده و اگر با این شرایط پیش برویم قطعا با مشکل مواجه می شویم.

رضا رضایی در پایان یادآور شد: در نیمه دوم سال قبل بالغ بر ۷۰ مدرسه را به بهره برداری رساندیم ولی ۵۰ مدرسه را برای افتتاح آماده کردیم که نیاز به اتصال انشعابات آب، برق، گاز و تلفن هستند و اگر امسال این کار انجام نشود باز هم افتتاح این ۵۰ مدرسه به سال های آینده موکول می شوند.