مراقب بیماری های کمبود خواب باشید

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محقان اگر همیشه کمبود خواب داشته باشید سلامت تان در معرض خطر است. بیماری قلبی، دیابت و چاقی و همچنین خطر تصادف با اتومبیل از جمله مشکلات ناشی از بیخوابی و کم خوابی هستند. همچنین کمبود خواب می تواند موجب بروز اختلال شناختی شود.

عدم خواب کافی منجر به ترشح بالای هورمون های استرس و هورمون های تنظیم کننده گرسنگی می شود که احتمال پرخوری و اضافه وزن را به همراه دارد.

بدخوابی هم با افزایش بروز نشانه های التهاب مرتبط با بیماری های خودایمنی مرتبط است.

به گفته محققان برای هر کسی میزان خواب مورد نیازش متفاوت است اما میانگین ۷ تا ۸ ساعت خواب با ریسک کمتر بیماری قلبی مرتبط است. برخی افراد هم به ۹ ساعت خواب نیاز دارند.

با این حال در برخی مطالعات مشخص شده است که بین خواب بیش از ۸ ساعت و چاقی ارتباط وجود دارد.