قاتل فراری پس از گذشت ۱۰ ماه در فنوج دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط‌عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرگرد حسن سرگزی اظهار داشت: در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۹۵ سال جاری ماموران انتظامی فنوج از درگیری منجر به قتل یک جوان ۲۷ ساله در یکی از خیابان‌های این شهرستان به وسیله کلت کمری با خبر شدند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با اشراف اطلاعاتی، محل اختفای این قاتل فراری را در منزلی در یکی از روستاهای شهرستان شناسایی و وی را به همراه اسلحه که در حین قتل از آن استفاده کرده بود دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فنوج با اشاره به انگیزه قتل به علت اختلافات خانوادگی، خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.