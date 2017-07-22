  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۳۷

فرمانده انتظامی فنوج:

قاتل فراری پس از گذشت ۱۰ ماه در فنوج دستگیر شد

قاتل فراری پس از گذشت ۱۰ ماه در فنوج دستگیر شد

زاهدان - فرمانده انتظامی فنوج از دستگیری قاتل فراری پس از گذشت ۱۰ ماه پس از ارتکاب جرم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط‌عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرگرد حسن سرگزی اظهار داشت: در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۹۵ سال جاری ماموران انتظامی فنوج از درگیری منجر به قتل یک جوان ۲۷ ساله در یکی از خیابان‌های این شهرستان به وسیله کلت کمری با خبر شدند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با اشراف اطلاعاتی، محل اختفای این قاتل فراری را در منزلی در یکی از روستاهای شهرستان شناسایی و وی را به همراه اسلحه که در حین قتل از آن استفاده کرده بود دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فنوج با اشاره به انگیزه قتل به علت اختلافات خانوادگی، خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.

کد مطلب 4038230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها