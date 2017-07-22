۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۲۳:۰۳

تحولات فلسطین؛

یورش نظامیان صهیونیست به نمازگزاران در قدس/ شهادت یک فلسطینی

نظامیان صهیونیست شامگاه شنبه به فلسطینی ها در مقابل باب الاسباط در مسجد الاقصی یورش بردند و یک جوان فلسطینی از منطقه العیزریه در قدس اشغالی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان صهیونیست شامگاه شنبه به فلسطینی ها در مقابل باب الاسباط در مسجد الاقصی یورش بردند.

منابع محلی اعلام کردند که یک جیپ نظامیان صهیونیست قصد ورود بین نمازگزاران را داشت که به وقوع درگیری بین فلسطینی ها و نظامیان اشغالگر منجر گردید.

این منابع افزودند که نظامیان صهیونیست از گاز اشک آور و بمب های صوتی علیه فلسطینی ها استفاده کردند.

از سوی دیگر، یک جوان فلسطینی از منطقه العیزریه در قدس اشغالی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.

این جوان فلسطینی در پی شدت جراحات وارده شهید شد.

