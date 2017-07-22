توافق قانونگذاران کنگره بر سر لایحه تحریم ایران،روسیه و کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از اعضای برجسته حزب دموکرات در کنگره آمریکا روز شنبه اعلام کرد که جمهوریخواهان و دموکراتهای عضو در دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بر سر لایحه ای که تحریمهای جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی وضع می کند، به توافق رسیده اند.

«قانون مقابله با فعالیتهای ثبات زدای ایران (!)» ماه گذشته در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید؛ اما در پی پیشنهاد طرحی از سوی جمهوریخواهان مبنی بر گنجاندن کره شمالی به بسته تحریمهای ایران و روسیه، رأی گیری این لایحه در مجلس نمایندگان آمریکا به تعویق افتاد.

اکنون قرار است که هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا این اصلاحیه را به تصویب برسانند.

«نانسی پلوسی» رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا ابراز نگرانی کرد که گنجاندن کره شمالی به لایحه مزبور ممکن است سبب بروز تأخیر در رأی گیری این لایحه در مجلس سنا شود.

وی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «با آنکه ما از وضع تحریمهای سختگیرانه تر علیه کره شمالی حمایت می کنیم و مجلس نمایندگان نیز این لایحه را تصویب کرده است، نگران آن هستم که افزودن کره شمالی به لایحه مزبور به جای طرح آن در یک لایحه جداگانه، سبب بروز تأخیرهای رویه ای بیشتری در مجلس سنا شود».

نانسی پلوسی در ادامه افزود: «این نکته بسیار مهم و ضروری است که افزودن کره شمالی به بسته تحریمها از تصویب فوری لایحه تحریمهای روسیه در کنگره و ارسال آن به کاخ سفید برای دریافت امضای رئیس جمهور پیش از تعطیلی موقت ماه آگوست جلوگیری نکند».

بسیاری از قانونگذاران کنگره امیدوارند که این لایحه حاوی پیامی محکم به رئیس جمهور آمریکا مبنی بر لزوم حفظ یک موضع قدرتمند در برابر روسیه باشد.

این در حالی است که «چاک شومر» رهبر دموکراتهای مجلس سنا گفت که وضع یک لایحه تحریمی قدرتمند «[موضوعی] حیاتی است».

شومر در یک بیانیه گفت: «پیش بینی می کنم که هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا بدون معطلی و بر مبنای یک توافق دوحزبی گسترده در مورد این لایحه دست به کار شوند و آن را برای امضاء به رئیس جمهور تحویل دهند.».