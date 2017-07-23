۱۱ میلیارد و۱۰۰میلیون تومان از اعتبارات ملی مسکن مهر استان جذب شد

غلامحسین ساقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سهم خراسان شمالی از اعتبارات ملی در بخش آب و فاضلاب برای مسکن مهر با توجه به جمعیت یک‌درصدی این استان معادل ۵.۳ میلیارد تومان از اعتبارات ملی در سال مالی ۹۵ بود اما با پیگیری‌های انجام‌شده، ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از این محل جذب شد.

ساقی افزود: وزارت نیرو در سال مالی ۹۵ برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده که ۲۷۰ میلیارد تومان آن در بخش برق و ۵۳۰ میلیارد تومان در بخش آب و فاضلاب بود که سهم استان با توجه به جمعیت یک‌درصدی کشور برابر با پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود که با تلاش‌های انجام‌شده ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جذب شد.

وی تصریح کرد: از این میزان، پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سهم استان‌هایی است که موفق به جذب آن نشده بودند که با کمک استاندار و دستگاه‌های ذی‌ربط به خراسان شمالی تعلق گرفت.

این مسئول اظهار کرد: کل اعتبار لازم برای تکمیل بخش فاضلاب‌های مسکن مهر در خراسان شمالی ۳۹.۳ میلیارد تومان است که اختصاص آن با توجه به کمبود اعتبارات ملی به سال‌های زیادی نیاز دارد اما با پیگیری به‌عمل‌آمده در سال مالی ۹۵ بیش از ۲۰ درصد این مبلغ در استان جذب شد.

وی با اشاره به اجرای طرح فاضلاب از طریق مشارکت بخش خصوصی فاینانس جدید، گفت: شبکه جمع‌آوری فاضلاب و جبران عقب‌ماندگی آن نیازمند تلاش و همکاری مردم و مسئولان است و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی یکی از راه‌های رسیدن به این هدف است که این امر در استان در سال جاری محقق شد.

ساقی اضافه کرد: بخش قابل‌توجهی از پروژه‌ها ازجمله جمع‌آوری فاضلاب شهرهای بجنورد و شیروان از طریق فایناس و تصفیه‌خانه شیروان از طریق بوت به بخش خصوصی واگذارشده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان افزود: همراهی شهروندان ذی‌نفع از اجرای این طرح‌ها و پرداخت به‌موقع حق انشعاب باعث تسریع درروند اجرای شبکه و اتمام پروژه و جبران عقب‌ماندگی خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت فاضلاب مسکن مهرشهر بجنورد، گفت: اعتبار موردنیاز برای اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه گلستان شهر بجنورد به‌صورت پکیج (اجرای شبکه جمع‌آوری و تصفیه در محل) نیاز به ۲۸.۵ میلیارد تومان اعتبار دارد که این امر در برنامه کاری این شرکت در سال ۹۶ از طریق فایناس جاری است.

ساقی افزود: همچنین برای مسکن مهرشیروان ۶.۵ میلیارد تومان، اسفراین ۱.۸ میلیارد تومان و آشخانه ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.