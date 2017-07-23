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۱ مرداد ۱۳۹۶، ۴:۵۰

تسلط ارتش سوریه بر مناطق جدیدی در حومه «الرقه»

تسلط ارتش سوریه بر مناطق جدیدی در حومه «الرقه»

ارتش سوریه بر یک شهرک و نیز چند منطقه در حومه جنوبی «الرقه» تسلط یافته و شماری از تروریست های داعش را از پای درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، یک منبع نظامی سوریه از تداوم عملیات نظامی ارتش این کشور در عمق البادیه و نبرد با عناصر باقی مانده گروه تروریستی داعش خبر داد.

بر اساس این گزارش، ارتش سوریه توانست شهرک «الدخیله» و چاه نفت «السبخاوی» و میدان گازی «السبخاوی» در حومه جنوبی الرقه را بازپس گیرد.

ارتش سوریه همچنین شماری از تروریست های مسلح داعش را از پای درآورده و تعدادی از خودروهای بمب گذاری شده و خودروهای مجهز به تیربار آنها را منهدم نمود.

از سوی دیگر یک منبع مسئول در وزارت نفت و معادن سوریه از راه اندازی میدان نفتی الشاعر که پیش از این توسط نیروهای سوری بازپس گرفته شده بود خبر داد. این میدان نفتی با ظرفیت ۹۰۰ بشکه در روز آغاز به فعالیت کرد.

کد مطلب 4038278

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