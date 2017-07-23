محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در سال‌های گذشته برنامه‌های متنوعی برای جلب مشارکت عمومی اجرا شده و تأثیراتی نیز به دنبال داشته است.

وی افزود: از جمله فعال‌سازی سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط با محیط‌زیست عملیاتی و از ظرفیت شش سمن در اجرای برنامه‌های صیانت استفاده شده است.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان با اشاره به افزایش تعداد سمن‌های محیط‌زیستی ادامه داد: چهار پرونده دیگر تشکیل شده و به زودی فعالیت این سمن‌ها نیز آغاز می‌شود.

خداپرست تأکید کرد: اجرای برنامه‌های صیانت از محیط‌زیست به تنهایی در توان یک یا دو دستگاه اجرایی نیست و ضروری است از ظرفیت مشارکت مردم استفاده شود.

وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند پل ارتباطی دستگاه اجرایی و شهروندان بوده و در توسعه و اجرای برنامه‌ها همکاری داشته باشند.