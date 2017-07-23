به گزارش خبرنگار مهر، حبیب یگانه شامگاه شنبه در نخستین جلسه شورای عالی ورزش استان افزود: حوزه فعالیت شهرداری صرفاً در شهرداری همان شهر متمرکز است.

وی اظهار کرد: شهرداری آنقدر پولدار نیست که به همه هیئت‌ها کمک کند و کمک به هر تیم و یا هیئت ورزشی در قالب تصویب آن بوده که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود.

شهردار زنجان گفت: در زنجان حاضر به قبول کردن مسئولیت در بخش ورزش همگانی هستیم و برای این مهم در سایر شهرستان‌ها نیاز به هماهنگی با شهرداری‌های مطبوع است.

یگانه تاکید کرد: تکلیف شهرداری‌ها در بخش ورزش بر اساس قانون حمایت از بخش ورزش همگانی است وشهرداری زنجان حاضر است تا کارها را برای ترویج ورزش همگانی برعهده گیرد.

وی افزود: در حال حاضر در ۱۵ پارک شهر ورزش صبحگاهی برگزار می‌شود و کمک شهرداری به هیئت‌های ورزشی بر اساس تصویب آن در جلسات این چنینی است.

محمدکریم رحیم‌زاده تصریح کرد: طی سال گذشته ۴۵ همایش پیاده‌روی در استان زنجان برگزار شده است.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان زنجان گفت: ۱۳ همایش پیاده‌روی در مرکز استان برگزار شده و مابقی موارد نیز با هماهنگی در شهرستان‌های استان برگزار شده است.

وی ابراز کرد: هیئت ورزش‌های همگانی به لحاظ کمبود مربی ورزش صبحگاهی محدودیتی ندارد و این هیئت دارای ۳ هزار مربی ورزش صبحگاهی در سطح استان زنجان است و رتبه هیئت ورزش‌های همگانی استان زنجان در سال ۱۳۹۲ در کشور در بین ۳۲ استان ۳۱ بوده و این رتبه در سال ۱۳۹۳ با کاهشی بسیار خوب به رتبه ۱۵ رسید.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر و طبق ارزشیابی فدراسیون ورزش‌های همگانی، هیئت استان زنجان در رتبه نهم کشور قرار دارد.