مرتضي كريمي سرمربي تيم ملي تكواندو خواهد بود

غلامرضا ابراهيمي دبير فدراسيون تكواندو در اين باره به خبرگزاري "مهر" گفت : با توجه به آمادگي يوسف كرمي و هادي ساعي كه در پاريس به ميدان خواهند رفت ، بسيار اميدواريم كه در اين مسابقات هر سه سهميه المپيك را كسب كنيم . در بخش بانوان نيز شهبازي از تجربه خوبي برخوردار است و فدايي نژاد نيز در پوسان و آلمان مسابقات خوبي را به نمايش گذاشت كه اميدواريم اين دو نفر نيز بتوانند در كسب سهميه موفق باشند .

ابراهيمي در مورد هدايت تيم ملي در پاريس گفت : در مسابقات انتخابي المپيك مرتضي كريمي به عنوان سرمربي معرفي شده و انجام وظيفه خواهد كرد و حسن ذوالقدر نيز به عنوان مدير تيم بر كار بچه ها نظارت مستقيم دارد و دستورات لازم را صادر خواهد كرد .

وي در مورد داور اعزامي گفت : از بين داوران بين المللي ايران نفراتي را معرفي كرديم ولي تا اين زمان فدراسيون جهاني جوابي نداده است و با توجه به زمان اندك تا اعزام تيم بعيد مي دانم داوري از ايران در پاريس قضاوت كند .

دبير فدراسيون تكواندو در ورد آخرين وضعيت خانه تكواندو گفت : كار راه اندازي خانه تكواندو مراحل پاياني خود را طي مي كند و اگر انشعابات آب و برق آن انجام شود ، به زودي افتتاح خواهد شد .

وي در توضيح بيشتر درباره خانه تكواند گفت : يك سالن مسابقه با گنجايش 1500 نفر ، سالن تمرين ، سرويس بهداشتي و سايت اداري كل اين مجموعه را تشكيل مي دهد . البته در صدد هستيم در نزديكي اين محل ساختماني را براي ايجاد خوابگاه و سالن بدنسازي احداث كنيم كه در صورت تحقق چنين هدفي دفاتر كميته هاي مختلف فدراسيون نيز به آنجا منتقل خواهد شد .