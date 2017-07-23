به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۴ صبح دومین روز از تیرماه، مأمورین کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس در زمان گشت‌زنی در خیابان علامه جنوبی به یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ به شماره انتظامی مشخص با یک سرنشین مشکوک شده، در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که پراید دارای سابقه اعلام سرقت از حوزه کلانتری ۱۱۳ بازار است.

با شناسایی خودرو مسروقه، مأمورین کلانتری به راننده پراید دستور ایست داده اما وی اقدام به فرار کرد که نهایتاً طی یک تعقیب و گریز و شلیک چندین تیر از سوی مأمورین، راننده پراید مجبور به توقف شده و توسط مأمورین دستگیر شد.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت خودرو» و به دستور بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای ناحیه ۲ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

متهم دستگیر شده که در زمان دستگیری خودش را بنام عبدالله اکبری معرفی کرده بود، در تحقیقات اولیه منکر هرگونه اطلاع از مسروقه بودن خودرو شد و مدعی بود که خودرو را از یکی از دوستانش به نام علی دریافت نموده است؛ با انتقال عبدالله اکبری به پایگاه دوم آگاهی، هویت واقعی او بنام «محسن. ی» (۳۰ ساله) محرز و با اعترافات وی، همدستش بنام علی ایزدی و به اتهام سرقت خودرو، ۱۳ تیرماه دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه‌اش در منطقه سرچشمه مقادیر قابل توجهی اسناد و مدارک شناسایی متعلق به افراد غیرکشف و به پایگاه دوم پلیس آگاهی منتقل شد.

در تحقیقات اولیه، کارآگاهان با بررسی سوابق علی ایزدی اطلاع پیدا کردند که او نیز همانند همدستش سعی در مخفی نگه داشتن هویت واقعی خود بنام «رهام. ر» (۳۷ ساله) را داشته است.

«رهام. ر» که اعتیاد شدیدی به مصرف موادمخدر از نوع شیشه دارد، پیش از احراز هویت واقعی‌اش درخصوص سرقتی بودن خودرو مکشوفه مدعی شد که خودرو را از فرد دیگری و در ازای پرداخت روزانه مبلغ ۲۵ الی ۳۰ هزار تومان اجاره کرد و خودش سرقتی انجام نداده اما پس از شناسایی هویت واقعی و در بررسی سوابقش مشخص شد که او از مجرمین سابقه‌دار در زمینه ارتکاب جرایم مختلف بوده و تاکنون بارها به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با موادمخدر، چک، ضرب و جرح عمدی و تخریب بارها دستگیر و روانه زندان شده؛ همچنین در بررسی سوابق «رهام» در سیستم جامع پلیس مشخص شد که وی از سال ۱۳۹۲ تاکنون تحت تعقیب پلیس آگاهی استان مازندران - شهرستان عباس‌آباد مازندان قرار دارد.

در استعلام بعمل آمده از پلیس آگاهی شهرستان عباس‌آباد اعلام شد که «رهام» به اتهام قتل عمدی همسرش بنام «سمیرا» (۲۴ ساله) در یکی از روستاهای شهرستان عباس‌آباد، تحت تعقیب آنها قرار داشته که بلافاصله با اعلام خبر دستگیری رهام، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان عباس‌آباد به تهران اعزام شدند؛ برابر محتویات پرونده و اعلام نظریه پزشکی قانونی، مقتوله به علت اصابت جسم سخت به ناحیه سر و در داخل منزلش به قتل رسیده و متهم نیز صراحتاً به ارتکاب جنایت در زمان مصرف موادمخدر از نوع شیشه اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبربه خبرنگار مهر گفت: "با هماهنگی بعمل آمده، تیمی از پلیس آگاهی شهرستان عباس‌آباد با نیابت قضایی به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه و متهم با دستور قضایی با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمد تحویل کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان عباس‌آباد شد.