آتش سوزی عمدی درمیناب جان ۲نفر را گرفت/بازداشت دو نفر از عاملان

به گزارش خبرنگار مهر، جاوید امانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: پس از وقوع این جنایت هولناک و با توجه به اهمیت آن؛ پرونده ای تحت نظر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب تشکیل و بازپرس ویژه ای نیز برای رسیدگی به موضوع تعیین گردید.

وی افزود: بر اساس بررسی های به عمل آمده و نظریه کارشناسان آتش نشانی مشخص شد :عامل انسانی به صورت عمدی در وقوع حریق نقش داشته است.

این مقام قضایی با بیان اینکه تحقیقات در خصوص اطلاع از قصد عاملین جنایت ادامه دارد، اذعان داشت: در این خصوص دو متهم بازداشت شده و به منظور تکمیل تحقیقات به زندان معرفی گردیده اند.

امانی در تشریح جزئیات پرونده اظهار داشت:پس از اینکه تیم‌های آتش‌نشانی با اطلاع از وقوع یک حریق گسترده، راهی خانه‌ای قدیمی در بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب شدند،آتش‌نشان‌ها پیکر مرد و زن جوانی را یافتند که در شعله های آتش سوخته بودند.

وی در ادامه افزود: با کشف جسد این دونفر موضوع به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب گزارش شد و بدین ترتیب به دستور مقام قضایی تیمی از کارآگاهان جنایی با حضور در محل حادثه و بررسی‌ آثار به جا مانده، اعلام نمودند:دو مقتول در حال استعمال مواد مخدر بوده اند که با دخالت عامل انسانی درب محل از بیرون قفل شده و پس از شکسته شدن شیشه؛ مواد اشتعال زا به درون اتاق پرتاب و قربانیان به سبب ناتوانی از فرار و نجات جان خود ، طعمه حریق گردیده اند.

معاون قضایی دادگستری هرمزگان تصریح کرد: از آنجا که عمدی بودن حریق متصور است، تجسس‌ها در این خصوص ادامه یافت و سرانجام مأموران پی بردند که همزمان با وقوع آتش‌سوزی، چهار مرد جوان در محل جنایت حضور داشته اند که از این میان دو نفر دستگیر و دو نفر دیگر پیش از حضور مأمورین موفق به فرار شده‌اند و تحقیقات به منظور دستگیری این دو نفر نیز ادامه دارد.