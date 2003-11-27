آستان مقدس حضرت عبدالعظيم بارانداز روحي مناسبي براي مردم تهران است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، هاشمي رفسنجاني با اشاره به اينكه شهرري منطقه اي مستعد است گفت: اين منطقه با توجه بيشتر مي تواند به عنوان مكاني معنوي به بهبود وضعيت تهران كمك كند ضمن اينكه اين منطقه با توجه به تلاشهاي فراواني كه در آن صورت گرفته بازهم نيازمند كمكهاي بيشتري است.

وي با اشاره به وجود دانشكده حديث در اين منطقه گفت: دانشكده حديث ابتكار مهمي بود كه اينك اثري ماندگار براي حفظ علوم اسلامي به ويژه علوم حديث مي باشد.

هاشمي رفسنجاني با يادآوري اينكه تبديل شهرري به شهر سالم از زمان رياست جمهوري وي آغاز شده است گفت: انتظار مي رفت كه اينك به اهداف مورد نظر در خصوص شهرسالم رسيده باشيم كه با بازديد امروز مشاهده كردم كه كمي عقب افتاده است.

وي با اشاره به بازديد خود از مناطق كشاورزي بيجين وابسته به آستان مقدس حضرت عبدالعظيم درحاشيه تهران گفت: اميدوارم براي مكانيزه كردن اين امكانات درتوسعه وايجاد ساختارهاي بنيادي اين مجموعه همت كافي گماشته شود.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر نقش آستان مقدس حضرت عبدالعظيم در مسائل معنوي گفت: اين آستان بارانداز روحي مردم تهران و ري است و اينك فرصت خوبي براي اين كار است.

