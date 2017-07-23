  1. استانها
  2. اصفهان
۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

فرمانده انتظامی اصفهان:

سه شبکه عرفان‌های نوظهور در اصفهان شناسایی شد

سه شبکه عرفان‌های نوظهور در اصفهان شناسایی شد

اصفهان – فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: طی روزهای اخیر سه شبکه عرفان‌های نوظهور در سطح استان اصفهان شناسایی و تاکنون عوامل دو شبکه دستگیر شده‌اند.

سردار عبدالرضا آقاخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حلقه‌های عرفان‌های نوظهور در استان اصفهان تهدید امنیتی و اجتماعی بالفعل و بالقوه است، اظهار داشت: از این رو دستگاه‌های امنیتی در سطح استان اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه اخیراً سه شبکه عرفان‌های  نوظهور در استان اصفهان شناسایی شده است، افزود: با دو مورد از این شبکه‌ها برخورد شده و همچنان برخورد با این افراد در دستور کار ویژه نیروی انتظامی قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه پلیس تخصصی نیروی انتظامی در خصوص شناسایی حلقه‌های عرفان‌های نوظهور فعال است، تصریح کرد: در این راستا با دیگر دستگاه‌های امنیتی هماهنگی‌های خوبی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه حلقه‌های عرفان‌های نوظهور در اصفهان بیش از دیگر شهرهای استان دیده شده است، ابراز داشت: در دیگر شهرستان‌ها تعداد معدودی فعالیت دارند.

کد مطلب 4038524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها