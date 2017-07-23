سردار عبدالرضا آقاخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حلقههای عرفانهای نوظهور در استان اصفهان تهدید امنیتی و اجتماعی بالفعل و بالقوه است، اظهار داشت: از این رو دستگاههای امنیتی در سطح استان اقداماتی را در دستور کار قرار دادهاند.
وی با بیان اینکه اخیراً سه شبکه عرفانهای نوظهور در استان اصفهان شناسایی شده است، افزود: با دو مورد از این شبکهها برخورد شده و همچنان برخورد با این افراد در دستور کار ویژه نیروی انتظامی قرار دارد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه پلیس تخصصی نیروی انتظامی در خصوص شناسایی حلقههای عرفانهای نوظهور فعال است، تصریح کرد: در این راستا با دیگر دستگاههای امنیتی هماهنگیهای خوبی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه حلقههای عرفانهای نوظهور در اصفهان بیش از دیگر شهرهای استان دیده شده است، ابراز داشت: در دیگر شهرستانها تعداد معدودی فعالیت دارند.
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