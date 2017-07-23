فروش زنان موصلی در بازار برده فروشی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع آگاه محلی اعلام کرد که داعش گروهی از زنان عراقی را که از روستایی در نزدیکی موصل ربوده بود در بازاری که برای برده ها ایجاد کرده در شهرک الحویجه در جنوب غرب استان کرکوک به فروش می رساند.

این منبع که نخواست نامش فاش شود گفت: داعش گروهی از زنان را از روستایی در جنوب موصل ربوده بود و حالا این زنان و دختران را به عنوان برده در یکی از پایگاه های خود در کرکوک به سرکرده های خود عرضه کرده و می فروشد.

با توجه به اینکه بخش هایی از الحویجه هنوز در اشغال تروریست های داعش است و نیروهای ارتش عراق در حال آماده سازی برای اجرای عملیات آزادسازی این مناطق هستند، داعش شماری از زنان و دختران عراقی را در پایگاه های خود نگهداری می کند که از مناطق دیگر ربوده است.

بعد از آزادی موصل روایت های دختران و زنانی که در اسارت داعش بودند نشان داده این گروهک تروریستی از سال ۲۰۱۴ که بخش های زیادی از خاک عراق را به اشغال خود در آورده بود زنان و دخترانی عراقی از قومیت ها و ادیان مختلف را به برده جنسی تبدیل کرده بود.

دو دختر ایزدی که اخیرا از چنگال داعش در موصل فرار کرده بودند و به وسیله نیروهای امنیتی ارتش عراق نجات پیدا کرده بودند، فاش کردند که داعش دستکم ۱۰ دختر ایزدی که قصد فرار از زندان های داعش داشتند را در موصل و در روزهای پایانی عملیات آزادسازی این شهر، اعدام کرده است.