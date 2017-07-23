۸۵۰۰خودرو در سامانه بر خط راهداری و اداره کل دامپزشکی ثبت شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسدی صبح امروز در جلسه شورای مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: عملیاتی شدن سیستم بر خط سازمان راهداری و اداره کل دامپزشکی در خصوص محموله های دامپزشکی کار بسیار خوبی است. کار شبانه روزی برای راه اندازی این سیستم انجام شده و باید از راهداری تقدیر و تشکر کنیم.

وی افزود: هشت هزار و ۵۰۰ خودروهای حمل نهاده های دامی در سامانه مربوطه به ثبت رسیده و کد رهگیری دریافت کردند.

معاون سلامت دامپزشکی خوزستان عنوان کرد: مسئول فنی ـ بهداشتی دامپزشکی باید مجوز نهایی این خودروها را برای جابجایی محموله های دامی صادر کند. همچنین در سال گذشته بیش از ۹ میلیون تن واردات نهاده های دامی داشتیم که ۴۵۰ هزار کامیون پیستونی این نهاده را جابجا کرده و نظارت بر آنها کار ویژه ای را می طلبید.

اسدی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۵ هزار تن ترانزیت کالای مرتبط با دامپزشکی و فرآورده های خام داشتیم؛ محصولات بسیاری را به کشور عراق صادر کردیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۴۴ هزار تن صادرات انواع فرآورده های خام دامی و واردات بیش از ۹ میلیون تن نهاده های دامی را نیز داشتیم.

معاون سلامت دامپزشکی خوزستان گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن واردات نهاده های دامی را از طریق بندر امام داشتیم.