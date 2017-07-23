کشف ۱۴ کیلوگرم مواد مخدر در قزوین

سرهنگ بیژن خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی گزارش رسیده مبنی بر اینکه فردی از استان البرز مقادیری مواد مخدر را برای فروش به استان قزوین انتقال می دهد، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه این ماموران پس از بررسی صحت و سقم موضوع با برنامه ریزی و هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند افزود: ماموران موفق به شناسایی خودروی پراید حامل موادمخدر شدند.

سرهنگ خدایی تصریح کرد: متهم برای گمراه کردن ماموران از یک سرنشین زن و سه کودک خردسال دو تا ۱۰ سال استفاده کرد که با هوشیاری ماموران خودرو متوقف و در بازرسی از خودرو مقدار هشت کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک کشف و دو نفر متهم نیز در این خصوص دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان قزوین در ادامه از کشف شش کیلو و ۲۷۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک و مشتقات آن با دستگیری یک سوداگر مرگ در این استان خبر داد.

سرهنگ خدایی اظهار داشت: در پی کسب خبر از منابع مردمی و انجام کار اطلاعاتی مبنی بر خرید و فروش موادمخدر در یکی از محلات قزوین، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه این ماموران پس از بررسی صحت و سقم موضوع با برنامه ریزی و هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند افزود: ماموران در بازرسی از منزل مسکونی متهم مقدار شش کیلو و ۲۷۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک کشف و متهم نیز در این خصوص دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان ضمن تشکر از همکاری و مشارکت مردم با پلیس در زمینه مبارزه با مواد مخدر از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت افراد در تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.