رفع تصرف ۲۷ هکتار از اراضی ملی در دوره چگنی

مراد زارعی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از رفع تصرف ۲۷ هکتار از اراضی ملی در سه ماهه اول سال جاری و بازگشت حدود ۹ میلیارد و ۴۲۳ میلیون ریال به بیت المال خبر داد و اظهار داشت: اراضی تصرفی پس از سیر مراحل قانونی و صدور رای قطعی با حضور نیروی انتظامی و یگان حفاظت شهرستان دوره چگنی، رفع تصرف و خلع ید شدند.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر برخورد با پدیده تخریب اراضی و زمین خواری تصریح کرد: منابع طبیعی شهرستان دوره چگنی هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی را از طریق کارشناسان خود پیگیری و با این موارد از طریق مجاری قانونی به صورت جدی برخورد می کند.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دوره چگنی از گردشگران و عموم مردم درخواست کرد با توجه به گرم بودن هوا و احتمال آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، در هنگام حضور در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف و آتش سوزی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.