به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی بهره وری ایران، رویا طباطبایی یزدی از تدوین دستورالعمل سنجش شاخص‌های بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی خبر داد و گفت: در این دستورالعمل، روش محاسبه شاخص‌ های بهره وری تک عاملی و چند عاملی بنگاه های تولیدی با استفاده از اطلاعات صورت های مالی و هم چنین راهنمای استفاده از نرم افزار Excel برای سنجش بهره وری تشریح شده است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به ضرورت های تدوین چنین دستورالعملی تصریح کرد: فقدان یک نظام سنجش بهره وری در سطح کشور بر پایه روش‌های معتبر و سازگار با مفاهیم پایه حساب‌های ملی در کشور، باوجود تلاش های صورت گرفته در این زمینه، همواره احساس می شود.

وی تاکید کرد: همچنین در راستای اجرایی شدن پروژه اجرای چرخه مدیریت بهبود بهره‌وری در ۱۰ بنگاه بزرگ اقتصادی منتخب مصوب و ابلاغ شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و هدف گذاری رشد ۸ تا ۱۰ درصدی بهره‌وری نیروی کار در این پروژه، وجود دستورالعملی جهت محاسبه شاخص بهره وری نیروی کار در بنگاه های تولیدی بیش از پیش ضروری به نظر می رسید.

طباطبایی، خاطرنشان کرد: این دستورالعمل در تلاش است تا با بهره‌گیری از رویکردهای مورد استفاده در حساب های ملی، نسبت به ارایه دستورالعمل معتبر مبتنی بر صورت های مالی تفصیلی بنگاه های تولیدی، اقدام کند.

به گفته وی، این دستورالعمل مشتمل بر مواردی مانند «مروری بر ادبیات بهره ‌وری»، «داده‌های مورد استفاده در سنجش بهره‌وری و روش استخراج آنها از صورت‌های مالی» و «محاسبه ارزش افزوده از روش درآمد و تولید» می شود.

طباطبایی ادامه داد: در این دستورالعمل همچنین راهنمای استفاده از نرم افزار سنجش بهره‌وری و مراحل ورود اطلاعات به آن بیان شده است.

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران تصریح کرد: دستورالعمل سنجش شاخص ‌های بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی از طریق سایت این سازمان به نشانی www.nipo.gov.ir در دسترس متخصصان حوزه بهره وری کشور قرار دارد.