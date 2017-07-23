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۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۸

معاون عملیاتی شرکت پخش فرآورده های نفتی اهواز خبر داد:

کشف ۴۸۰۰ لیتر فرآورده نفتی در ۳ ماهه نخست امسال

کشف ۴۸۰۰ لیتر فرآورده نفتی در ۳ ماهه نخست امسال

اهواز - معاون فنی و عملیاتی و سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز گفت: در سه ماهه نخست امسال ۴۸۰۰ لیتر فرآورده نفتی توسط نیروی انتظامی کشف و ۱۰ جلسه پیگیری و ۱۹۴ پرونده مطرح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریا اخگر صبح امروز در جلسه شورای مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: ۸۵ هزار و ۳۹۹ لیتر فرآورده بنزین و عمدتا نفت و گاز توسط نیروی انتظامی کشف و در انبار نفت نظامی اهواز تخلیه شد.

وی افزود: در سال ۹۵ جلسات داخلی ۷۸۲ پرونده مطرح و آنهایی که به تعزیرات ارجاع شده ۲۱ مورد بودند. یک هزار و ۲۰ مورد بازرسی با نیروی انتظامی و ۱۰ مورد با صنعت، معدن و تجارت داشتیم.

معاون فنی و عملیاتی و سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز با اشاره به اینکه ۶۱ مورد پایش فعالیت های خود شرکت پخش داشتیم، گفت: ۲۳ مورد دوره آموزشی با حضور ۱۰۶ نفر با مدت آموزش ۲۴۸ ساعت برگزار شد. ۵۴ میلیارد ریال غرامت ابلاغ، ۹ میلیارد ریال اخذ و سایر غرامت ها منتظر تعیین تکلیف است.

اخگر ادامه داد: در سه ماهه نخست امسال نیز ۴۸۰۰ لیتر فرآورده نفتی توسط نیروی انتظامی کشف شد؛ ۱۰ جلسه پیگیری مسائل و ۱۹۴ پرونده مطرح و کارهای آن پیگیری شد. غرامت های امسال تاکنون ۱۰ میلیارد ریال بوده که تمام آن هم اخذ شده است.

وی بیان کرد: برای ناوگان حمل و نقل شهری دستورالعمل بارنامه به زودی ابلاغ می شود؛ همچنین متأسفانه تاکنون نصب جی. پی. اس از سوی راهداری ها (با وجود ابلاغیه کشوری) عملیاتی نشده است.

معاون فنی و عملیاتی و سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز اظهار کرد: فروش سوخت مرزنشینان هنوز عملیاتی نشده و پس از اخذ مجوز این کار اجرایی می شود. کرخه شوش، فجر هویزه و مرکزی هویزه با ما قرارداد منعقد کرده اند ولی برای عملیاتی شدن فروش سوخت از سوی این تعاونی های مرزنشینان ظاهرا مشکلاتی با طرف عراق وجود دارد.

اخگر خبر داد: ۲۶ هزار و ۱۵۰ مورد بازدیدهای کنترل امنیت فرآورده ها، مصرف و ایمنی را در سطح منطقه اهواز انجام دادیم. کلیه واحدهای زیرمجموعه ما در سطح اهواز به صورت روتین عملیات های بازدید خود را انجام می دهند.

کد مطلب 4038771

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