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۱۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۵۲

آفتاب انقلاب در سمنان - 4

حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع پر شور مردم سمنان

حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع پر شور مردم سمنان

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از طی مسیر استقبال، دقایقی پیش در اجتماع پرشور مردم سمنان درمجموعه ورزشی تختی این شهرستان حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، استقبال مردمی از رهبر معظم انقلاب به حدی بود که موجب تاخیر ایشان در ورود به محل اجتماع مردمی که از ساعتها پیش و از راههای دور و نزدیک خود را به این ورزشگاه رسانده اند، شد.

به هنگام ورود حضرت آیت الله خامنه ای به مجموعه ورزشی تختی، چند فرزند شهید با اهدای گل و سخنان شیرین و دلنشین به رهبر معظم انقلاب خیر مقدم گفتند.

مردم ولایتمدار ، همیشه درصحنه و منتظر سمنان، به محض دیدار رخسار مولا و مقتدای خود، یکپارچه فریاد می زدند، « دست خدا برسرماست خامنه ای رهبرماست»، « صلی علی محمد بوی خمینی آمد»، « خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست»، « ای رهبر آزاده آماده ایم آماده»، « دسته گل محمدی به شهر ما خوش آمدی».

شور و هیجان فضای ورزشگاه را در بر گرفته است .

هم اکنون شاهچراغی نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان مشغول خیر مقدم گویی به رهبر معظم انقلاب است و تا دقایقی دیگر حضرت آیت الله خامنه ای به ایراد سخن خواهند پرداخت .

کد مطلب 403878

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