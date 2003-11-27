به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، كماندوهاي رژيم صهيونيستي با حمايت دهها دستگاه تانك و تجهيزات نظامي كه توسط هليكوپترهاي اسراييلي حمايت مي شدند به شهر واردوگاه جنين حمله كرده و پس ازاشغال اين شهر مقررات منع آمد و شد برقرار كردند .
براساس اين گزارش، سخنگوي نظاميان صهيونيست اعلام كرد حمله به شهر جنين با هدف دستگيري مبارزان فلسطيني صورت گرفته است.
شاهدان عيني گفتند : كماندوهاي اسراييلي باتانكهاي خود شهر و اردوگاه جنين را محاصره كردند و يگانهايي اسراييلي همزمان با ورود به شهر عمليات جستجو خانه به خانه منازل فلسطيني ها را آغاز كردند.
به گفته شاهدان ، هم اكنون اروگاه پناهندگان فلسطيني درمحاصره كامل كماندوهاي اسراييلي قرار دارد و اين كماندوها به شدت تحركات فلسطيني ها را زير نظر گفته اند. خبرگزاري فرانسه بدون اشاره به شمار افراد دستگير شده دراين حمله تنها اعلام كرد: كماندوهاي اسراييلي با تانكهاي خود ازچندين محور به شهر جنين حمله كردند.
درادامه تجاوزات عليه مردم بي دفاع فلسطين
صهيونيست ها از هوا و زمين به شهر و اردوگاه جنين حمله كردند
گزارشهاي دريافتي از فلسطين اشغالي حاكيست امروز شهر و اردگاه جنين دركرانه غربي آماج حملات وحشيانه كماندوهاي اسراييلي بود .
به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، كماندوهاي رژيم صهيونيستي با حمايت دهها دستگاه تانك و تجهيزات نظامي كه توسط هليكوپترهاي اسراييلي حمايت مي شدند به شهر واردوگاه جنين حمله كرده و پس ازاشغال اين شهر مقررات منع آمد و شد برقرار كردند .
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