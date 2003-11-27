صهيونيست ها از هوا و زمين به شهر و اردوگاه جنين حمله كردند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، كماندوهاي رژيم صهيونيستي با حمايت دهها دستگاه تانك و تجهيزات نظامي كه توسط هليكوپترهاي اسراييلي حمايت مي شدند به شهر واردوگاه جنين حمله كرده و پس ازاشغال اين شهر مقررات منع آمد و شد برقرار كردند .

براساس اين گزارش، سخنگوي نظاميان صهيونيست اعلام كرد حمله به شهر جنين با هدف دستگيري مبارزان فلسطيني صورت گرفته است.

شاهدان عيني گفتند : كماندوهاي اسراييلي باتانكهاي خود شهر و اردوگاه جنين را محاصره كردند و يگانهايي اسراييلي همزمان با ورود به شهر عمليات جستجو خانه به خانه منازل فلسطيني ها را آغاز كردند.

به گفته شاهدان ، هم اكنون اروگاه پناهندگان فلسطيني درمحاصره كامل كماندوهاي اسراييلي قرار دارد و اين كماندوها به شدت تحركات فلسطيني ها را زير نظر گفته اند. خبرگزاري فرانسه بدون اشاره به شمار افراد دستگير شده دراين حمله تنها اعلام كرد: كماندوهاي اسراييلي با تانكهاي خود ازچندين محور به شهر جنين حمله كردند.