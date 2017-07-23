فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت سه اسکواش‌باز همدانی به اردوی تیم ملی اظهار داشت: فدراسیون اسکواش اسامی دعوت‌شدگان به مرحله نخست اردوی تیم ملی را اعلام کرد که در این لیست نام سه اسکواش‌باز همدانی به چشم می‌خورد.

وی افزود: این اردو از هفته آینده در تهران و زیر نظر کادر فنی استعدادیابی و کادر فنی پشتیبان و کادر فنی تیم‌های ملی برگزار می‌شود.

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان با اشاره به اسامی اسکواش‌بازان دعوت‌شده به این اردو گفت: علی حیدری و امیر صالح بخشی در رده سنی کمتر از ۱۱ سال و امیر صالح نصرتی در رده کمتر از ۱۳ سال از استان‌همدان در این اردو حضور دارند.

شبیری عنوان کرد: دعوت‌شدگان به این اردو در مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک آزمون‌های مرتبط را انجام داده و درنهایت اعضای تیم ملی انتخاب می‌شوند.

وی با اشاره به رشد اسکواش همدان بیان کرد: استعدادیابی و استعداد پروری، افزایش چشمگیر آمار بیمه‌شدگان اسکواش، برگزاری دوره‌های آموزشی، اعزام مستمر ورزشکاران به مسابقات کشوری و برگزاری مسابقات استانی بر اساس تقویم ورزشی از مواردی است که به موفقیت اسکواش همدان در این زمان کوتاه منجر شده است.