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۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۸

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان:

سه اسکواش‌باز همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

سه اسکواش‌باز همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

همدان-رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان گفت: سه اسکواش‌باز همدانی به نخستین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شدند.

فاطمه سادات شبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت سه اسکواش‌باز همدانی به اردوی تیم ملی اظهار داشت: فدراسیون اسکواش اسامی دعوت‌شدگان به مرحله نخست اردوی تیم ملی را اعلام کرد که در این لیست نام سه اسکواش‌باز همدانی به چشم می‌خورد.

وی افزود: این اردو از هفته آینده در تهران و زیر نظر کادر فنی استعدادیابی و کادر فنی پشتیبان و کادر فنی تیم‌های ملی برگزار می‌شود.

رئیس هیئت اسکواش استان‌همدان با اشاره به اسامی اسکواش‌بازان دعوت‌شده به این اردو گفت: علی حیدری و امیر صالح بخشی در رده سنی کمتر از ۱۱ سال و امیر صالح نصرتی در رده کمتر از ۱۳ سال از استان‌همدان در این اردو حضور دارند.

شبیری عنوان کرد: دعوت‌شدگان به این اردو در مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک آزمون‌های مرتبط را انجام داده و درنهایت اعضای تیم ملی انتخاب می‌شوند.

وی با اشاره به رشد اسکواش همدان بیان کرد: استعدادیابی و استعداد پروری، افزایش چشمگیر آمار بیمه‌شدگان اسکواش، برگزاری دوره‌های آموزشی، اعزام مستمر ورزشکاران به مسابقات کشوری و برگزاری مسابقات استانی بر اساس تقویم ورزشی از مواردی است که به موفقیت اسکواش همدان در این زمان کوتاه منجر شده است.

کد مطلب 4038812

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