توافق چین و مصر درباره همکاری هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، شینهوا(خبرگزاری چین) اعلام کرد که این توافق دربیانیه مشترک و پی از گفتگوهای روز گذشته حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر وهو جین تائوهمتای چینی وی در پکن منتشر شد .



بنابراین گزارش، جزئیات چگونگی همکاری دو کشور در زمینه انرژی هسته ای فاش نشده است .



این توافق زمانی صورت می گیرد که دو کشور اعلام کردند در نظردارند که ظرفیت انرژی هسته ای خود را افزایش دهند .



خبرگزاری فرانسه اعلام کرد : چین یک برنامه جاه طلبانه برای افزایش ظرفیت قدرت هسته ای تر کیبی خود به 40 هزار مگاوات تا سال 2020 دارد؛ برنامه ای که نیازمند دو نیروگاه هسته ای هزارمگاواتی است تا 15 سال آینده ساخته خواهد شد .



مصر، برنامه هسته ای خود را پس از دو دهه توقف احیا کرد؛ این توقف در پی حادثه انفجار نیروگاه هسته ای چرنوبیل دراتحاد جماهیر شوروی سابق انجام شد .



طبق این گزارشها ، مصرهم اکنون در حال بررسی احداث دست کم یک نیروگاه هسته ای در10 سال آینده است .



مصراز امضاءکننده ان پی تی است و به طوررسمی از نابودی تسلیحات هسته ای در منطقه حمایت کرده است .

مصر با تاکید برآنکه اورانیوم غنی شده را وارد نخواهد کرد در جستجوی کسب اطمینان جامعه بین المللی است .



تحلیلگران می گویند که پیمان هسته ای مصر و چین که احتمالا روسیه نیز شامل آن خواهد شد؛ توهین آشکار به آمریکا متحد سنتی مصر است .



یک تحلیلگر درمرکز مطالعات استراتژیک اهرام درگفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که مصریها می دانند که این اقدام می تواند خشم آمریکا را برانگیزد ، اما نمی خواهند روی این مسئله تحت نفوذ آمریکاییها باشند .