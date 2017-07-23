به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا انصاری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره الگوهای برتر تدریس افزود: با تغییر نگرش آموزشگاههای آزاد با مراکز دولتی فرقی ندارد و در هر دو کیفیت آموزش وجود دارد.
وی اظار کرد: ۲۸ تیر روز ملی مهارت بود و از روز ششم مرداد، روز ملی مهارت آغاز میشود و در این میان ارتقای سطح توانایی و دانش مربیان از جمله مهمترین رویکردهای فنی و حرفهای در استان زنجان است.
مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان به کمکهای فنی این سازمان اشاره کرد و گفت: کمکهای فنی سازمان در سال جاری ۵۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که این مهم میتواند وضعیت نابسامان برخی از کارگاهها را سامان دهد.
انصاری تاکید کرد: باید نگرش موجود در فنی و حرفهای تغییر پیدا کندو وضعیت موجود خوب و مناسب نیست.
وی افزود: آموزشهای فنی و حرفهای با محوریت فقرزدایی اجرا می شود و مهارتآموزان در تلاش هستند تا در کنار مهارت آموزی به دنبال اشتغال باشند.
مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: برنامههای دیگری نیز در هفته ملی مهارت توسط اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان برگزار می شود و این برنامهها در راستای فرهنگ مهارت و آموزش برگزار میشود.
مدیر کل فنی و حرفه ای استان ز نجان تصریح کرد: امسال در هفته ملی مهارت یکی از برنامههای مهم جلب حمایت آموزشی شرکت کیا و هیوندای در سطح کشور است و همایش تکنولوژی نوین با مشارکت شرکت هیوندای برای شاغلین این بخش برگزار میشود.
انصاری گفت: در راستای حمایتهای آموزشی، همایش تکنولوژی نوین با مشارکت شرکت هیوندای در زنجان برگزار میشود
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان تصریح کرد: کارآموزانی که در مؤسسات آموزشی هستند و جویای کار می باشند این افراد نیاز به داشتن مهارت را احساس کرده و این یک امتیاز است.
انصاری گفت: جشنواره الگوهای برتر نیز در راستای ایجاد انگیزه در بین مربیان برگزار میشود و هدف از این جشنوارهها ایجاد انگیزه و فراهم شدن شرایط تبادل تجربیات توسط مربیان است.
وی بر تجهیز کار گاههای فنی و حرفه ای استان زنجان تاکید کردو گفت: سازمان برای تحقق این امر مهم برنامه ریزی لازم را دارد.
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