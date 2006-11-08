ایتالیا و آلمان با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالفت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر،"رومانو پرودی" در گفتگو با روزنامه فاینشنال تایمز آلمان همچنین تصریح کرد : چشم انداز کنونی به وضعیت ترکیه نه تنها رضایت بخش نبوده، بلکه نا امید کننده نیز هست .

نخست وزیر ایتالیا که پیش از این عهده دار ریاست کمیسیون اروپا بود،خاطر نشان کرد: در حال حاضر 25 کشور عضو اتحادیه اروپا باید درباره گسترش اتحادیه اروپا با کاندیداهایی مانند کرواسی و مقدونیه وارد گفتگو شوند، زیرا در شرایط کنونی به هیچ وجه نمی توان ترکیه را از اعضای آتی اتحادیه قلمداد کرد .

وی با اشاره به مسئله قبرس گفت : در رایزنی های انجام شده با مقامهای آلمان به این نتیجه رسیدیم که آنها نیز همانند ایتالیا تا روشن نشدن وضعیت مناقشه میان ترکیه و قبرس، با پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا مخالف هستند .

از سوی دیگر "روپرشت پولنتس" رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان نیز در این زمینه اظهار داشت : ترکیه در حال حاضر از توانایی عضویت در اتحادیه اروپا برخوردار نیست .

وی در ادامه تصریح کرد: روند رایزنی با ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید سالها به طول بیانجامد. آلمان نیز معتقد است که ترکیه باید تمام شرایط عضویت در اتحادیه اروپا را برخوردار باشد .

کمیسیون اروپا قرار است امروز گزارشی درباره روند اصلاحات در ترکیه منتشر کند که گفته می شود حاوی نکات منفی است .