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۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

جاده ارتباطی آبدانان-میمه مسدود شد

جاده ارتباطی آبدانان-میمه مسدود شد

ایلام-جاده ارتباطی آبدانان-میمه واقع در استان ایلام به علت ریزش کوه تا اطلاع ثانونی مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جاده ارتباطی آبدانان - میمه (منطقه کنشلول) به علت ریزش کوه تا اطلاع ثانونی مسدود شد.

سرهنگ رضا همتی زاده رئیس پلیس راه استان ایلام در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: جاده ارتباطی آبدانان - میمه واقع در استان ایلام به علت ریزش کوه ساعاتی قبل مسدود شده بود.

وی ادامه داد: عوامل راهداری به همراه نیروهای پلیس را به سرعت به منطقه اعزام شدند و در کوتاه ترین زمان ممکن موفق شدند جاده را پاکسازی کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به عرض کم و پیچ های خطرناک در مسیر رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت و قوانین و مقررات را رعایت کنند تا از بروز هرگونه حادثه ای جلوگیری شود.

کد مطلب 4038920

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