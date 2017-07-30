۸ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۳۷

مردانی که به کفتارها غذا می‌دهند!

افراد زیادی را روی کره خاکی می‌توان پیدا کرد که به حیوانات علاقه دارند و به آن‌ها غذا می‌دهند؛ اما رسیدگی به حیوانات گوشت‌خوار موضوع عجیبی است!

مجله مهر: قرن‌ها پیش در جایی نزدیکی اتیوپی شرقی، شهری قدیمی به نام هارار به وجود می‌اید که مردمان آن را «هین‌ها» می‌نامیدند، هین‌ها رابطه خوبی با کفتارها داشتند و به آن‌ها غذا می‌دادند. با اینکه مدت‌ها از زمان زندگی این قوم می‌گذرد، اما هنوز هم کسانی هستند که این رفتار را با حیوانات درنده‌خو داشته باشند.

این مردان شجاع چندین قرن در این منطقه با دستان خودشان به کفتارها غذا می‌دادند. اما دلیل اینکه این مردان به سمت کفتارها کشیده شدند، این بوده که کفتارها به دهکده می‌آمده‌اند و بعضی از مواد زائد و دور ریختنی داخل دهکده را می‌خوردند، اما گاهی هم به دام‌های آن ها آسیب می‌زدند، انسان‌ها برای اینکه بتوانند با کفتارها مسالمت آمیز زندگی کنند، تصمیم می‌گیرند به کفتارها نزدیک شوند و خودشان به آن‌ها غذا دهند، این کار طی سال‌ها باعث می‌شود ارتباط نزدیکی میان انسان‌ها و کفتارها شکل بگیرد، ارتباطی که تا امروز هم ادامه داشته است.

هیون با اینکه همچنان شب‌ها مورد تهاجم کفتارها قرار می‌گیرد، اما به لطف مردان جوانی که راه پدر و پدربزرگ و حتی پدرِ پدرِ پدربزگشان را در پی گرفته‌اند، توانسته‌اند این حیوانات درنده را از دهکده دور نگه دارند و همچنان در حال تربیت فرزندان خود هستند تا آن‌ها هم در این راه قدم بردارند. 

نظر شما


  
  
    • الهه IR ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      خیلی عالیه
    • آ IR ۱۶:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      غذا دادن به حیوانات گرسنه واقعا لذت بخشه حالا میخواد یه حیوان شکارچی باشه یا یه حیوان غیر شکارچی البته من نوع شکارچیشو بیشتر دوست دارم چون یه حسی داره انگار این حیوان رام انسان میشه

