سامانه جامع مناطق ویژه بندری رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، جلیل اسلامی معاون امور بندری و مناطق ویژه گفت: در اجرای برنامه توسعه اقتصادی و به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیک و ‌افزایش بهره وری در حوزه بندری و دریایی فاز نخست سامانه جامع مناطق ویژه بندری در مجتمع بندری امام خمینی (ره) مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی در جهت تسریع و تسهیل خدمات در صدور مجوزهای فعالیت مناطق بندری و پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در گام نخست از بخش اول سامانه جامع مناطق ویژه بندری خود رونمایی کرد، که «صدور مجوز فعالیت» برای متقاضیان به صورت کاملا غیر حضوری صورت می گیرد.

معاون امور بندری و مناطق ویژه در ادامه گفت: صدور مجوز فعالیت در مناطق ویژه بندری پیش تر به صورت حضوری بود اما با راه اندازی این بخش از سامانه جامع مناطق ویژه بندری متقاضی می تواند با ثبت نام و دریافت کد کاربری از هر نقطه جغرافیایی درخواست خود را برای صدور مجوز فعالیت در بنادر ارسال و پیگیری کند.

اسلامی اظهار داشت: هفته گذشته این سامانه به همت اداره کل مناطق ویژه بندری و سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی در مجتمع بندری و منطقه ویژه اقتصادی امام خمینی (ره) با موفقیت راه اندازی شد و از این پس متقاضیان فعالیت در این بندر می توانند با ارائه درخواست و انجام پرداخت های الکترونیکی و همچنین ردیابی مراحل صدور مجوز خود مطلع شوند و آن را دریافت کنند.

با برنامه ریزی های صورت گرفته تا یک ماه، این سامانه در کلیه مناطق ویژه بندری همچون بنادر شهیدرجایی، بوشهر، نوشهر، امیرآباد و آستارا راه اندازی خواهد شد.