داعش شبانه مقرهای اصلی خود را در تلعفر تخلیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع محلی در استان نینوا اعلام کرد که داعش بسیاری از مواضع و مقرهای خود را در مرکز تلعفر در غرب موصل را سراسیمه و فوری تخلیه کرده است.

این منبع بیان کرد: داعش شبانه به شکل فوری بسیاری از مواضع اصلی خود در مرکز تلعفر در غرب موصل پس از هدف قرار گرفتن بسیاری از آنها طی روزهای گذشته که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از سرکرده ها و افراد آن شد، تخلیه کرده است.

منبع مذکور اعلام کرد: تخلیه شبانه مواضع داعش پس از همکاری ساکنان با نیروهای امنیتی صورت می گیرد و این موضوع سبب دقت در هدف قرار دادن مواضع داعش شد و خسارات و تلفات سنگینی به تکفیری ها وارد کرد.