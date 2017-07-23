  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۲۸

داعش شبانه مقرهای اصلی خود را در تلعفر تخلیه کرد

داعش شبانه مقرهای اصلی خود را در تلعفر تخلیه کرد

یک منبع محلی عراقی در استان نینوا از اقدام داعش در تخلیه مواضع و مقرهای اصلی خود در تلعفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع محلی در استان نینوا اعلام کرد که داعش بسیاری از مواضع و مقرهای خود را در مرکز تلعفر در غرب موصل را سراسیمه و فوری تخلیه کرده است.

این منبع بیان کرد: داعش شبانه به شکل فوری بسیاری از مواضع اصلی خود در مرکز تلعفر در غرب موصل پس از هدف قرار گرفتن بسیاری از آنها طی روزهای گذشته که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از سرکرده ها و افراد آن شد، تخلیه کرده است.

منبع مذکور اعلام کرد: تخلیه شبانه مواضع داعش پس از همکاری ساکنان با نیروهای امنیتی صورت می گیرد و این موضوع سبب دقت در هدف قرار دادن مواضع داعش شد و خسارات و تلفات سنگینی به تکفیری ها وارد کرد.

کد مطلب 4039044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها