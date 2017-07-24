مطالبات ۱۳میلیاردی پیمانکاران در فومن/پرداخت معوقات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی خاوری در نشست با فرماندار فومن که عصر یکشنبه در دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار شد به وضعیت فومن در حوزه آسفالت اشاره و اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۲۰کیلومتر از راه های شهرستان فومن آسفالت شده است.

وی به اقدامات انجام شده در سه ماهه نخست سال در این شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: در این مدت ۳۰ کیلومتر آسفالت در سطح شهرستان فومن اجرا شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با اشاره به شاخص برخورداری این شهرستان از آسفالت راه روستایی، گفت: شهرستان فومن در این زمینه از نُرم استانی نیز بالاتر بوده و جزء شهرستان های پیشرو در این باره محسوب می شود.

وی با بیان اینکه ۳۲ روستای بالای۲۰ خانوار در فومن از نعمت آسفالت روستایی بی بهره هستند، خاطرنشان کرد: پنج روستا نیز با جمعیت بین ۲۰ تا ۵۰ خانوار و ۱۵ روستای بالای ۵۰ خانوار شهرستان فومن آسفالت راه روستایی ندارد.

خاوری اجرای آسفالت روستایی در روستاهای بالای ۵۰ خانوار را از اولویت های سال جاری عنوان و تصریح کرد: بیش از ۸۵ درصد روستاهای بالای ۵۰ خانوار شهرستان فومن از نعمت آسفالت راه روستایی برخوردار بوده که شاخص مطلوبی است.

ضرورت پرداخت مطالبات پیمانکاران

وی با بیان اینکه پرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران این حوزه یکی از مهم ترین دغدغه ها است، یادآورشد: وجود این مطالبات سبب شده که پیمانکاران رغبتی به اجرای پروژه ها نداشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان به مطالبات پیمانکاران در اجرای پروژه های شهرستان فومن اشاره کرد و افزود: مطالبات پیمانکاران از شهرستان فومن حدود ۱۳ میلیارد تومان در طول چند سال گذشته است.

وی در ادامه خواستار تأمین بخشی از این مطالبات توسط مسئولان شهرستان فومن شد و گفت: پرداخت بخشی از این مطالبات سبب دلگرمی پیمانکاران برای اجرای و تکمیل پروژه ها در شهرستان می شود.

خاوری همچنین با اشاره به در حال اجرای بود پروژه ماسوله به ماجلان، خاطرنشان کرد: این پروژه به رغم وجود مشکلات فراوان در حوزه های مختلف در حال اجرا است.

به گفته این مسئول در راستای این پروژه تلاش می شود که ازمحل اعتبارات ملی نیز نیز اعتبار لازم برای اجرای این پروژه تأمین شود.

تکمیل پروژه های نیمه تمام در فومن اولویت اصلی است

فرماندار فومن نیز در ادامه این نشست به برخی مشکلات حوزه راه و شهرسازی در سطح این شهرستان اشاره و اظهار کرد: تعیین تکلیف خانه های سازمانی، تکمیل پروژه های نیمه تمام، تسریع در اجرای پروژه ماسوله به ماجلان از مهم ترین این دغدغه ها است.

حسین اسماعیل پور همچنین با اشاره به وجود مطالبات فراوان پیمانکاران در زمینه اجرای پروژه ها در سطح شهرستان فومن، افزود: لیستی از میزان این مطالبات و همچنین پروژه های نیمه تمام در سطح شهرستان فومن تهیه تا در راستای پرداخت بخشی از این مطالبات در عوض تکمیل پروژه تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.

وی با تأکید براینکه تا زمان تکمیل پروژه های نیمه تمام هیچ پروژه جدیدی در سطح شهرستان تعریف نمی شود، خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را در جهت تأمین بخشی از مطالبات پیمانکاران انجام می دهیم.

فرماندار فومن در ادامه از مدیرکل راه و شهرسازی گیلان خواست که برنامه ای برای استفاده بهینه از حدود ۱۵ خانه سازمانی این شهرستان ارائه دهد تا بتوان از این واحدهای سازمانی برای ساماندهی برخی از فضاهای اداری بهره گیری شود.

وی همچنین به اجرای پروژه کمربندی شهر ماسوله از پیچ اشکلیت به کهنه ماسوله اشاره کرد و گفت: اجرای این پروژه می توانند سبب کاهش بار ترافیکی شهر ماسوله شود.