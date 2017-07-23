شهرداری همدان دلایل تاخیر در اجرای پروژه های شهری را اعلام کند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طبی مسرور عصر یکشنبه در کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان که پیرامون بررسی بررسی تسهیل در نحوه واگذاری املاک پروژه های اولویت دار عمرانی برگزار شد، افزود: پروژه های اجرایی و عمرانی در شهرها وقتی نتیجه مطلوب و موثری را به دنبال خواهد داشت که شامل پروسه علمی امکان‌سنجی، مکان‌یابی، تخصیص بودجه، تهیه طرح روند اجرایی، نیازسنجی به همراه زمانبندی پروژه و پیوست های مربوطه باشد که در نهایت به پایان و بهره برداری و نگهداری از پروژه منتهی شود.

طبی مسرور با بیان اینکه با طی مراحل فوق با دقت نظر لازم شاهد افزایش بهره وری سرمایه های مادی و معنوی شهر خواهیم بود، اضافه کرد: شورای اسلامی شهر همدان در این راستا بر اساس وظایف قانونی خود سعی در اعمال نظارت های به موقع در پروژه های خرد و کلان شهری دارد.

وی تاکید کرد: تمامی مراحل اجرای پروژه های شهری در غالب طرح های بالادستی، جامع و طرح های تفصیلی از اولویت بندی های مربوطه توسط مدیریت شهری و شورای شهر خواهد بود.

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: یکی ازمهمترین بخش های نظارتی شورا بر پروژه، کنترل زمان اجرا خواهد بود و بر این اساس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورا پیگیر تاخیر زمان اجرایی پروژه های شهری است.

وی گفت: پروژه پارکینگ آقاجانی بیگ با پیشرفت فیزیکی ۲۷ درصد و تقاطع غیر همسطح شهید سردار همدانی با پیشرفت فیزیکی حدود ۲۸ درصد در حال اجرا است.

طبی مسرور اضافه کرد: بر اساس قوانین و ضوابط، شهرداری همدان باید گزارش کاملی از دلایل احتمالی تاخیر در اجرای پروژه ها و یا مشکلات موجود در مسیر تسهیل زمان اجرای پروژه ها را در اختیار شورا قرار دهد.

وی گفت: شورا پس از بررسی و کارشناسی موارد اقدام به اعمال سیاست های نظارتی و برنانه ریزی و ارائه راه حل خواهد کرد.