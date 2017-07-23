یک انبار سوهان در قم طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۲۲ و ۳۰ شامگاه یکشنبه طبقه فوقانی یک باب مغازه تولیدی سوهان واقع در بلوار بهار قم در آتش سوخت.

دقایقی پس از شروع آتش چهار خودری آتش نشانی خود را به محل حادثه رساندند و عملیات اطفاء حریق آغاز شد.

به دلیل وجود مواد اشتعال‌زا از جمله روغن در این انبار عملیات آتشنشانان ساعتی به طول انجامید.

در این عملیات از شیر هیدرانت که متصل به شبکه آب شهری است نیز استفاده شد.

به دلیل دود شدید حاصل از آتش سوزی، آتش نشانان مجبور شدند با استفاده از کپسول اکسیژن برای تنفس استفاده کنند.

در این عملیات از دو دستگاه خودرو با نردبان بالابر در دو طرف این مغازه استفاده شد و در حدود ۳۰ آتش‌نشان حضور داشتند که در مجموع ۷ خودرو به محل اعزام شد.

این حادثه تلفات جانی نداشت و تنها یک نفر دچار مشکل تنفسی ناشی از دود شدید آتش شد که توسط پرسنل اورژانس قم تحت درمان قرار گرفت.