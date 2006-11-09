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۱۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۲۰

مسابقات دوومیدانی معلولان زیر 23 سال کشور در تهران برگزار می شود

هشتمین دوره مسابقات قهرمانی دوومیدانی معلولان زیر 23 سال کشور از صبح روز جمعه 19 آبان در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات استانهای آذربایجان غربی، بوشهر، تهران ، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان ، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، گلستان ، گیلان، مازندران ، مرکزی ، یزد، زنجان و آذربایجان شرقی حضور دارند که مسابقات خود را از صبح روز جمعه به مدت دو روز برگزار خواهند کرد.

همچنین بامداد جمعه تیم سه نفره کم توانان ذهنی که از سوی بهزیستی حمایت می شود به مسابقات صحرانوردی انگلیس اعزام خواهند شد.این تیم در دوهای 3 و 6 هزارمتر با دیگر رقیبان به پیکار خواهند پرداخت.

کد مطلب 403928

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