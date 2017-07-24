توافق دانشگاه هرمزگان بادانشگاههای باری جهت انتقال فناوری و دانش

علی اکبر شیخی فینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به سند چشم انداز 20 ساله کشور گسترش همکاری های بین المللی میان دانشگاه های کشور با دانشگاه های دیگر کشورها امری اجتناب ناپذیر است.

شیخی فینی افزود: در این سفر دو نشست هم اندیشی با روسای دانشگاه های باری و پلی تکنیک استان پولیا برگزار شد.

وی گفت: دانشگاه باری دارای سابقه 92 ساله است و در خصوص اجرای دوره های مشترک سطوح تحصیلات تکمیلی، تبادل استاد و دانشجو، اعزام دانشجویان دوره دکتری و ایجاد فرصت های مطالعاتی و نشر آثار و توسعه همکاری های علمی میان دانشگاه هرمزگان و باری تفاهمات خوبی در این سفر انجام شد.

به گفته رئیس دانشگاه هرمزگان، بیان داشت: در این سفر در جهت همکاری علمی و فناوری میان دانشگاه هرمزگان و دانشگاه باری و انتقال فناوری و دانش توافق خوبی انجام شد.