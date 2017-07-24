ایلام هتل استاندارد ندارد/وعده هایی که فراموش شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایلام در غرب ایران به عنوان یک استان گردشگری پذیر و مهمتر اینکه در ایام اربعین میزبان میلیون ها زائر عتبات عالیات می شود، از نبود امکانات و زیرساخت های زیادی رنج می برد.

یکی از مهمترین این مشکلات نبود هتل استاندارد است که باعث شده ظرفیت های گردشگری استان برای گردشگران ناشناخته بماند، استانی که دلیل زیبایی های فراوان به عروس زاگرس شهرت دارد.

مسئله هتل سازی و توجه به امکانات رفاهی برای گردشگران بسیار مورد بی توجهی و غفلت وقع شده و اساسا هتل های این استان وضعیت خوبی ندارند و خبری از ساخت هتل ها چند ستاره هم در استان نیست.

وعده های فراوانی طی سال های گذشته برای ساخت هتل های سه و چهار ستاره در استان داده شد که متاسفانه به دلیل عدم وجود سرمایه گذار هیچ یک از این پروژه ها اجرایی نشد.

حدود سیزده ماه پیش تفاهم نامه ساخت هتل پنج ستاره بین استانداری و نظام مهندسی کشور امضا شد که بر اساس این تفاهم نامه نظام مهندسی ایلام مکلف شده در مدت دو سال این مجموعه را شامل ساختمان هتل، امکانات فرهنگی، سالن های آموزشی، سالن اجلاس و... با بودجه ٥٠٠ میلیارد ریال احداث کند، این پروژه نیز هم اکنون به سرانجام نرسیده است.

ایلام نیازمند توجه در بحث هتل سازی

حشمت الله عسگری معاون اقتصادی استانداری ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه یکی از نقاط ضعف استان ایلام عدم توجه به مقوله هتل سازی است که هم اکنون هتل های استان دارای نواقص زیادی هستند.

وی گفت: با توجه به ظرفیت های گردشگری، ورود زائران عتبات عالیات، پروژه های بزرگ نفتی در استان ایلام، ورود به مسئله ساخت هتل های مناسب در استان بسیار ضروری است و منابع کافی در این زمینه نیز در استان وجود دارد.

وی افزود: هم اکنون برای ساخت هتل در استان حمایت های خوبی می شود و باید صاحبان هتل ها به سمت به روز بودن امکانات رفاهی بروند.

وی با اشاره به اینکه ساخت هتل های چندستاره در استان نیازمند حضور بخش خصوصی است، گفت: البته دولت و مسئولان استان حمایت های لازم برای فراهم کردم زمینه لازم برای ساخت هتل های چندستاره در استان فراهم می کنند.

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت هتل های استان گفت: وضعیت هتل های استان قابل دفاع نیست زیرا به دلیل سیمای نامناسب و عدم برخورداری از فضای درونی و بیرونی مناسب و همچنین مشکلاتی که در خدمت رسانی به مسافران است دچار نقض هستند.

روز گذشته در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان با اجرای طرح هتل چهار ستاره شهر ایلام توسط بخش خصوصی موافقت شد، امیدواریم این پروژه به سرانجام برسد.