تدوین برنامه ۵ساله برای اتباع خارجی استان سمنان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح شنبه در بازدید از مهمانشهر سمنان با حضور مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری سمنان، ضمن بیان اینکه برای انجام فعالیت های فرهنگی، دینی و مذهبی در مهمانشهر باید در سایه برنامه‌ریزی پنج ساله تلاش شود، تاکید کرد: در این راستا اداره کل تبلیغات اسلامی استان آماده همکاری با استانداری در راستای اجرای برنامه های فرهنگی، دینی و قرآنی برای اتباع خارجی خواهد بود.

وی افزود: امروز جامعه اتباع خارجی نیز مانند هر قشر دیگری، نیازمندی هایی دارد که این امر باید به صورت دقیق نیازسنجی و کارشناسی شود تا اولویت‌های کاری شناسایی شوند، این افراد نیازهای فرهنگی متعددی دارند که باید برای برطرف شدن این نیازها تلاش کنیم که این امر در سایه برنامه‌ریزی و سپس اولویت‌بندی مطالبات میسر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به این مطلب که کمک و توانمند کردن اتباع خارجی یک تکلیف است، گفت: امیدواریم خدماتی را به این افراد ارائه دهیم که در زندگی آنها به عنوان یک خاطره خوب ثبت شود، از سوی دیگر برای ما اهل سنت و شیعه فرق نمی‌کند همه این افراد مسلمان هستند و ما باید برای ترویج فرهنگ اسلام تلاش کنیم که در این راستا اعزام مبلغ، برگزاری مسابقات قرآنی ویژه اتباع خارجی، آموزش مبلغان و مداحان اتباع و ... در زمره برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی محسوب می شود.

شکری با ارائه گزارشی از فعالیت های قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، بیان داشت: در برگزاری فعالیت قرآنی از اتباع خارجی استفاده خواهد شد کما اینکه امروز نیز از ظرفیت قاریان ممتاز اتباع در مهدیشهر و سمنان استفاده می شود یا در فعالیتی دیگر مسابقات قرآن کریم ویژه اتباع و مهاجران خارجی در دو بخش خواهران و برادران و در دو مرحله استانی و شهرستانی با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری به زودی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مسابقه در رشته های قرائت، حفظ و ترجمه و تفسیر برگزار خواهد شد، ابراز داشت: ثبت نام برای حضور در این رقابت ها روز گذشته به اتمام رسیده و خوشبختانه قسم قابل توجهی از قاریان اتباع در این رقابت نام نویسی کرده اند.

روحانی مستقر مهمانشهر سمنان نیز در این بازدید ضمن بیان اینکه کار فرهنگی در هر برهه ای از زمان حرف اول را می زند، گفت: مهمانشهر سمنان به کار فرهنگی نیاز دارد آنچنان که تا کنون اقداماتی در این زمینه انجام شده اما نیازمند تشدید این فعالیت ها به خصوص در حوزه قرآنی و سبک زندگی اسلامی هستیم.

حجت الاسلام عیسی سبحانی با اشاره به این مطلب که ۸۰۰ دانش آموز در مدارس سکونتگاه اتباع خارجی سمنان مشغول به تحصیل هستند، عنوان کرد: فقط یک روحانی مستقر در مهمانشهر است که متاسفانه در این زمینه با کمبود استاد مواجه هستیم.