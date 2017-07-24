ارزش های سبک زندگی اسلامی بین خانواده ها و نسل جوان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی شامگاه یکشنبه در دیدار رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار و جمعی از مسئولان فرهنگی شهرداری بناب اظهار داشت: در دوران مدیریت جدید شهرداری بناب خوشبختانه کارهای مثبت زیادی را شاهد هستیم و قدم های خوبی در بخش های مختلف در سطح شهر برداشته شده است و انتظار می رود شورای پنجم نیز از ظرفیت بالای شهردار فعلی در راستای توسعه و پیشرفت شهر استفاده کند.

وی با اشاره به توطئه های شوم دشمنان دین و نظام اسلامی علیه ارزش های انقلاب و نظام اسلامی ایران تصریح کرد: اقدامات فرهنگی به زمان طولانی نیاز دارد و همین موضوع حساسیت اقدامات فرهنگی از نظر گستردگی و سرعت عمل را بالا می برد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب توجه به سبک زندگی اسلامی و ترویج آن را ضروری دانست و افزود: قدم هایی که از سوی شهرداری در این زمینه برداشته می شوند، حلقه های گمشده ای هستند و از اینکه بصورت خودجوش در شورا و شهرداری این تفکر حاکم شده است جای تقدیر دارد که بخشی از فعالیت های خود را به این سمت سوق می دهند.

حجت الاسلام باقری بنابی اذعان کرد: این گونه کارهای ابتکاری انسان را خوشحال می کند و جای این موضوعات در مسائل فرهنگی شهرستان خالی بود.

وی همچنین با اشاره به توطئه های دشمنان در زمینه فروپاشی کانون خانواده در ایران تأکید کرد: اقدامات ارزنده شهرداری بناب در برگزاری کلاس های آموزش سبک زندگی اسلامی قابل تقدیر بوده و امیدواریم سایر شهرستان ها نیز از این طرح ابتکاری الگوبرداری کنند و این اقدام را در دیگر شهرستان ها نیز عملیاتی کنند.