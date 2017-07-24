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۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین:

۸۵ درصد بهای محصول کلزای کشاورزان قزوین پرداخت شد

۸۵ درصد بهای محصول کلزای کشاورزان قزوین پرداخت شد

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۵ درصد بهای محصول کلزای کشاورزان استان پرداخت شده است.

علی اکبر متقی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۲۳۶ میلیارد ریال وجه کلزای زارعین استان قزوین است که از این میزان ۱۹۶ میلیارد ریال آن به کلزاکاران پرداخت شده است.

وی بیان کرد: مابقی بهای کلزای کشاورزان استان نیز طبق نوبت به آنها پرداخت خواهد شد.

به گفته متقی فرد؛   از ابتدای فصل خرید تا پایان عملیات خرید این محصول ؛   ۹ هزار تن دانه کلزا بصورت تضمینی  از کشاورزان استان خریداری شد.

وی اضافه کرد: این میزان  دانه کلزای خریداری شده از کشاورزان  در ۴ مرکز خرید در سطح شهرستانهای آبیک، البرز (۲مرکز) و بوئین زهرا با هماهنگی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان و با نظارت مستقیم سازمان جهاد کشاورزی، انجام شده  است.

متقی فرد یادآور شد:  در سال زراعی جاری۴ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت محصول کلزا رفته است.

کد مطلب 4039446

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