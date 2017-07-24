۸۵ درصد بهای محصول کلزای کشاورزان قزوین پرداخت شد

علی اکبر متقی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۲۳۶ میلیارد ریال وجه کلزای زارعین استان قزوین است که از این میزان ۱۹۶ میلیارد ریال آن به کلزاکاران پرداخت شده است.

وی بیان کرد: مابقی بهای کلزای کشاورزان استان نیز طبق نوبت به آنها پرداخت خواهد شد.

به گفته متقی فرد؛ از ابتدای فصل خرید تا پایان عملیات خرید این محصول ؛ ۹ هزار تن دانه کلزا بصورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شد.

وی اضافه کرد: این میزان دانه کلزای خریداری شده از کشاورزان در ۴ مرکز خرید در سطح شهرستانهای آبیک، البرز (۲مرکز) و بوئین زهرا با هماهنگی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان و با نظارت مستقیم سازمان جهاد کشاورزی، انجام شده است.

متقی فرد یادآور شد: در سال زراعی جاری۴ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت محصول کلزا رفته است.