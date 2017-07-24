به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان مرکزی، سعید محمودی اظهار داشت: این شکارچیان بدون مجوز به منطقه هفتاد قله اراک وارد شده بودند که از آنان چهار قبضه اسلحه غیرمجاز گلوله زنی و هفت قبضه اسلحه مجاز ساچمه زنی کشف شده است.

وی بیان کرد: از شکارچیان غیرمجاز دستگیر شده سه راس شکار نیز کشف شده که جریمه هر راس ۱۰۰میلیون ریال است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: این استان به دلیل داشتن چند منطقه حفاظت شده از جمله منطقه هفتاد قله اراک که از مناطق درجه یک کشور است از هفت ماه گذشته مشمول تعریف جدیدی برای حفاظت حیات وحش شده است.

وی یادآور شد: در این مدت با سپرهای حفاظتی و حفاظت چند لایه حدود ۷۰ قبضه اسلحه از شکارچیان متخلف در استان مرکزی کشف و ضبط شده که این تعداد کشفیات در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی افزود: حفاظت محیط زیست این استان همه تلاش را برای برخورد قاطع با شکارچیان غیرمجاز به کار گرفته و افراد خاطی بدانند علاوه بر اینکه باید به ازای هر شکار غیرمجاز جریمه پرداخت کنند، به حبس نیز محکوم می شوند.

محمودی تصریح کرد: این جرایم بدون احتساب ضرر و زیان وارد شده به تنوع زیستی و طبیعت است و محکومان باید جبران خسارت وارده را به محیط زیست نیز پرداخت کنند و هم اکنون این مهم برابر مصوبه ۳۸۰ شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور اعمال می شود.