منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز چهارشنبه چهارم مردادماه تا اوایل دوشنبه هفته آینده دمای هوا در استان بین ۳ تا ۵ درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز تأکید کرد: بیشینه دما در روزهای شنبه و یکشنبه در مرکز و نیمه جنوبی استان بین ۴۰ تا ۴۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

رحمانیان اضافه کرد: بیشینه دمای احساسی محاسبه‌شده و طی این مدت در استان ۴۸ تا ۵۲ درجه سانتی‌گراد مورد انتظار است.

وی گفت: با توجه به بالا بودن مصرف آب و برق در این روزها و افزایش آن در روزهای آینده، توصیه می‌شود برای پیشگیری از پیامدهای احتمالی این افزایش نرخ، در تأمین و مصرف بهینه آن تمهیدات لازم بکار گرفته شود.