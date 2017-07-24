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۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲

هواشناسی البرز پیش‌بینی کرد:

هفته‌ای گرم در انتظار البرزی‌ها/افزایش دما تا ۴۸ درجه

هفته‌ای گرم در انتظار البرزی‌ها/افزایش دما تا ۴۸ درجه

کرج – اداره کل هواشناسی استان البرز با پیش‌بینی افزایش ۴۸ درجه‌ای دمای هوا در استان برای البرزی‌ها هفته‌ای گرم را پیش‌بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز چهارشنبه چهارم مردادماه تا اوایل دوشنبه هفته آینده دمای هوا در استان بین ۳ تا ۵ درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز تأکید کرد: بیشینه دما در روزهای شنبه و یکشنبه در مرکز و نیمه جنوبی استان بین ۴۰ تا ۴۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

رحمانیان اضافه کرد: بیشینه دمای احساسی محاسبه‌شده و طی این مدت در استان ۴۸ تا ۵۲ درجه سانتی‌گراد مورد انتظار است.

وی گفت: با توجه به بالا بودن مصرف آب و برق در این روزها و افزایش آن در روزهای آینده، توصیه می‌شود برای پیشگیری از پیامدهای احتمالی این افزایش نرخ، در تأمین و مصرف بهینه آن تمهیدات لازم بکار گرفته شود.

کد مطلب 4039511

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