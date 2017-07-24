منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز چهارشنبه چهارم مردادماه تا اوایل دوشنبه هفته آینده دمای هوا در استان بین ۳ تا ۵ درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.
مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز تأکید کرد: بیشینه دما در روزهای شنبه و یکشنبه در مرکز و نیمه جنوبی استان بین ۴۰ تا ۴۴ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
رحمانیان اضافه کرد: بیشینه دمای احساسی محاسبهشده و طی این مدت در استان ۴۸ تا ۵۲ درجه سانتیگراد مورد انتظار است.
وی گفت: با توجه به بالا بودن مصرف آب و برق در این روزها و افزایش آن در روزهای آینده، توصیه میشود برای پیشگیری از پیامدهای احتمالی این افزایش نرخ، در تأمین و مصرف بهینه آن تمهیدات لازم بکار گرفته شود.
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