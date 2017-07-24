باند خانوادگی توزیع مواد مخدر صنعتی در دامغان منهدم شد

سرهنگ سید علی‌اکبر میری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انهدام یک باند خانوادگی توزیع مواد مخدر صنعتی طی شب گذشته در دامغان افزود: پس از چند ماه کار اطلاعاتی توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با شناسایی مخفیگاه و نحوه فعالیت اعضاء این باند سر نخ اطلاعات به یک خانواده تبعه افغان رسید.

وی خاطرنشان کرد: سرانجام در یک عملیات منسجم که طی شب گذشته صورت گرفت اعضاء این باند دستگیر و مقدار ۳۴۳ گرم هروئین و بیست و سه گرم شیشه از آنها کشف شد.

فرمانده انتظامی دامغان در ادامه افزود: تمام متهمان که دو نفر مرد و یک نفر زن حدودا ۲۰ ساله هستند، پس از انجام تحقیقات به همراه پرونده به دادسرا معرفی و با قرار صادره توسط مقام قضایی روانه ی زندان شدند.