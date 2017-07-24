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۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳

فرمانده انتظامی دامغان:

باند خانوادگی توزیع مواد مخدر صنعتی در دامغان منهدم شد

باند خانوادگی توزیع مواد مخدر صنعتی در دامغان منهدم شد

دامغان - فرمانده انتظامی دامغان از انهدام یک باند خانوادگی «تبعه افغان» توزیع مواد مخدر صنعتی در این شهرستان توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

 سرهنگ سید علی‌اکبر میری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انهدام یک باند خانوادگی توزیع مواد مخدر صنعتی طی شب گذشته در دامغان افزود: پس از چند ماه کار اطلاعاتی توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با شناسایی مخفیگاه و نحوه فعالیت اعضاء این باند سر نخ اطلاعات به یک خانواده تبعه افغان رسید.

وی خاطرنشان کرد: سرانجام در یک عملیات منسجم که طی شب گذشته صورت گرفت اعضاء این باند دستگیر و مقدار ۳۴۳ گرم هروئین و بیست و سه گرم شیشه از آنها کشف شد.

فرمانده انتظامی دامغان در ادامه افزود: تمام متهمان که دو نفر مرد و یک نفر زن حدودا ۲۰ ساله هستند، پس از انجام تحقیقات به همراه پرونده به دادسرا معرفی و با قرار صادره توسط مقام قضایی روانه ی زندان شدند.

کد مطلب 4039598

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