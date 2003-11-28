دومين نمايشگاه ببين المللي شيريني و شكلات امروز آغاز بكار مي كند

دبير انجمن صنفي صنايع بيسكويت، شيريني و شكلات كشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: دومين نمايشگاه بين المللي بيسكويت، شيريني و شكلات در سه بخش محصول، مواد اوليه و بسته بندي و ماشين آلات به مدت پنج روز در تهران برگزار مي شود.

علي موحد افزود: دومين نمايشگاه بين المللي بيسكويت، شيريني و شكلات كاملا تخصصي برگزار خواهد شد و چهار روز نخست اين نمايشگاه به تجار، بازرگانان تخصصي، فروشندگان شيريني و شكلات ، قناديها، اساتيد صنايع غذايي، دانشجويان و مسولان دولتي و تمام كساني كه به نوعي به صنايع غذايي بويژه صنعت شيريني و شكلات ارتباط دارند اختصاص دارد.

وي تصريح كرد: سه شنبه يازدهم آذرماه روز آخر نمايشگاه براي بازديد عموم آزاد خواهد بود و هيچ گونه محدوديتي براي بازديد كنندگان وجود نخواهد داشت.

به گفته مسئول برگزاري دومين نمايشگاه بين المللي شيريني و شكلات تلاش بر اين است در اين نمايشگاه بستري مناسب براي گفت و گو و مبادله اطلاعات ميان دست اندركاران صنعت شيريني وشكلات بوجود آيد و ظرفيتهاي كشور در اين زمينه به خوبي معرفي شود.

موحد با اشاره موقعيت جغرافيايي ايران در زمينه برگزاري نمايشگاههاي مختلف و معرفي كالاها افزود: در سالهاي گذشته سرمايه گذاري زيادي در صنعت بيسكويت، شيريني و شكلات انجام شده است و اين صنعت در حال حاضر از رشد خوبي برخوردار است.

به گفته وي، ايران ميتواند در صنعت بيسكويت، شيريني و شكلات با محصولات مشابه خارجي در سراسر جهان رقابت كند و بستر مناسب براي صادرات اين بخش از صنايع غذايي فراهم است.