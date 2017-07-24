مسابقه عکاسی «مشاغل سنتی» در مردادماه برگزار می شود

علیرضا توکل در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این انجمن با همکاری دفتر تسهیلـگری منطقه تاریخی و فـرهنـگی شیراز و با حمایت مرکز مطالعات و پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو اولین دوره مسابقات ماهانه عکاسی در فضای مجازی با محوریت «میراث فرهنگی ناملموس» را برگزار می کنند.

وی افزود: در این راستا و ادامه مسابقات یادشده از ابتدای مرداد ماه علاقه مندان به این شیوه عکاسی می توانند آثار خود را در فضای مجازی تا ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶ به کانال تلگرام و یا دایرکت اینستاگرام ارسال کنند.

توکل با بیان اینکه معرفی و اعلام منتخبین تنها از طریق داوری و توسط اساتید عکاسی استان فارس انجام می پذیرد افزود: این مسابقه بـا هـدف مـعرفی و شناسـایی عکـاسان جوان، مستـعد و متـعهد استان فارس و همـچنین تاکید بر اهمیت میراث فرهنگی ناملموس جهت آشنایی اذهان و تلاش برای حفظ و نگهداری آنها برگزار می شود.

رئیس انجمن سینمای جوانان استان فارس گفت: با توجه به اینکه فرهنگ های ناملمـوس (آثار مـیراث فرهنگی غیر مـادی و معنوی) شـامـل آداب و رسوم، اعتقادات، اخلاقیات، باورها، آثـار ادبـی، هنری، فکری، موسیقی، حرکات موزون، بازی های محلی، اساطیر و افسانه ها، آیین هـای مذهبی و جـشن است؛ این میراث فضاهای فرهنگی کـه فعالیت های فرهنگی، سنتی و مردمی در آن مکان به اجرا در می آید ومکان های خاصی که به اجرای آیین های مذهبی ،تاتر ،جشن، قصه گویی اختصاص می یابد را هم در بر می گیرد.

توکل عنوان کرد: موضوع فراخوان مسابقات ماهانه با توجه به هدف گفته شده یکی از فرهنگ های ناملموس است که انتخاب و داوری آثار به صورت متمرکز در مکان دبیر خانه(انجمن سینمای جوانان –دفتر شیراز)توسط اساتید، فعالان و کارشناسان حوزه عکاسی و میراث فرهنگی انجام می شود.

این مسئول افزود: در پایان هر ماه طی مراسمی به منتخب های مسابقه جایزه و تقدیرنامه ای توسط «مرکز مطالعلت وپاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو» ، «انجمن سینمای جوانان استان فارس» و «دفتر تسهیلگری منطقه تاریخی و فرهنگی شیراز» اهدا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات ماهانه عکاسی در فضای مجازی با موضوع «مراسم و آیین ها» با داوری محمد امین دانشور، دکتر فرزاد گواهی و غلامرضا یزدانی در تیرماه جاری برگزار شد.